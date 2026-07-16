Alegría de finalista: Franco Colapinto llegó a Spa con la camiseta de la Selección Argentina
El piloto argentino comenzó su actividad en el Gran Premio de Bélgica con un claro guiño al triunfo de la Scaloneta sobre Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.
La euforia por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 también se hizo presente en el paddock de la Fórmula 1. A miles de kilómetros de Atlanta, Franco Colapinto llegó este jueves al circuito de Spa-Francorchamps para iniciar las actividades correspondientes al Gran Premio de Bélgica y decidió hacerlo con un gesto que rápidamente llamó la atención de fanáticos y organizadores.
El piloto de Alpine apareció en el tradicional ingreso vistiendo la camiseta azul que utilizó la Selección Argentina durante la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales. Sonriente, con un mate en la mano y su mochila al hombro, el pilarense dejó en claro que seguía celebrando el triunfo conseguido apenas unas horas antes por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La escena no pasó inadvertida para las cuentas oficiales de la F1, que compartieron un video de su llegada acompañado por un mensaje cargado de entusiasmo. "¡Aquí llega Franco!", publicaron junto a una bandera argentina y una pelota de fútbol, reflejando el clima de alegría que acompañaba al joven piloto.
Alpine también se sumó a las repercusiones con una publicación dedicada exclusivamente a su representante. La escudería francesa difundió imágenes de Colapinto besando el escudo de la camiseta argentina y acompañó el contenido con una frase que resumió el estado de ánimo del piloto. "Franco es el tipo más feliz del paddock hoy", escribió el equipo en sus redes sociales, en una publicación que rápidamente fue compartida por miles de seguidores.
La llegada de Colapinto a Bélgica se produce en un momento muy positivo desde lo deportivo. El argentino viene de completar una destacada actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde protagonizó una gran remontada tras largar desde el puesto 19 y finalizar en la novena posición, resultado que le permitió sumar dos puntos importantes para el campeonato.
Gracias a esa producción, el piloto alcanzó las 18 unidades en la clasificación general y ascendió hasta el duodécimo lugar del certamen, consolidando un presente cada vez más competitivo dentro de la categoría.
Ahora tendrá por delante uno de los desafíos más tradicionales del calendario. Spa-Francorchamps es considerado uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1 por su extensión, las pronunciadas diferencias de nivel y sectores históricos como Eau Rouge y Raidillon, además de las frecuentes variaciones climáticas que suelen modificar las estrategias durante cada fin de semana de competencia.
Corre Colapinto el día de la final: días y horarios del Gran Premio de Bélgica
La actividad oficial del Gran Premio de Bélgica se desarrollará entre el 17 y el 19 de julio y representará la décima fecha de la temporada 2026. Colapinto buscará aprovechar el buen impulso anímico con el que llegó a Bélgica para volver a sumar puntos y continuar acercándose a los primeros puestos del campeonato.
Viernes 17 de julio
- Práctica libre 1: 08.30.
- Práctica libre 2: 12:00.
Sábado 18 de julio
- Práctica libre 3: 07.30.
- Clasificación: 11:00.
Domingo 19 de julio
- Carrera: 10:00.
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