Alegría de finalista: Franco Colapinto llegó a Spa con la camiseta de la Selección Argentina

Gracias a esa producción, el piloto alcanzó las 18 unidades en la clasificación general y ascendió hasta el duodécimo lugar del certamen, consolidando un presente cada vez más competitivo dentro de la categoría.

Ahora tendrá por delante uno de los desafíos más tradicionales del calendario. Spa-Francorchamps es considerado uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1 por su extensión, las pronunciadas diferencias de nivel y sectores históricos como Eau Rouge y Raidillon, además de las frecuentes variaciones climáticas que suelen modificar las estrategias durante cada fin de semana de competencia.

Corre Colapinto el día de la final: días y horarios del Gran Premio de Bélgica

La actividad oficial del Gran Premio de Bélgica se desarrollará entre el 17 y el 19 de julio y representará la décima fecha de la temporada 2026. Colapinto buscará aprovechar el buen impulso anímico con el que llegó a Bélgica para volver a sumar puntos y continuar acercándose a los primeros puestos del campeonato.

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08.30.

Práctica libre 2: 12:00.

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30.

Clasificación: 11:00.

Domingo 19 de julio