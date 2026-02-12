El posteo de Alpine luego de otro test con problemas en el auto del compañero de Franco Colapinto
La escudería sufrió otro inconveniente mecánico en los test de Bahréin y compartió el rendimiento de Pierre Gasly, tras completar 97 vueltas.
Alpine volvió a atravesar una jornada con complicaciones en las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin. Luego de un nuevo inconveniente técnico, la escudería francesa publicó en sus redes sociales los datos de la actuación de Pierre Gasly, compañero del argentino Franco Colapinto.
Tras el segundo día de ensayos, el equipo informó que Gasly completó 97 vueltas, recorriendo un total de 524 kilómetros en el circuito. “Terminando nuestro segundo día con 97 vueltas, dándonos muchos datos para trabajar esta noche”, expresaron desde Alpine en su cuenta oficial de Instagram.
El jueves no fue sencillo para la estructura francesa. En la primera sesión del día, Gasly había logrado 61 vueltas y se ubicó en la tercera posición con un tiempo de 1:36.723, quedando a +2.450 de Charles Leclerc, quien marcó el mejor registro con Ferrari. Detrás del monegasco se posicionó Lando Norris, el campeón del año pasado con McLaren.
Franco Colapinto girará el viernes en los test de Bahréin
Se trata del segundo día consecutivo con problemas para Alpine. El miércoles, Franco Colapinto sufrió un desperfecto mecánico apenas iniciado su turno: el monoplaza quedó detenido en la pista, obligando a desplegar la bandera roja y a interrumpir la sesión. El auto fue retirado por la grúa mientras los mecánicos trabajaban en boxes para detectar la falla.
El viernes será el turno del piloto argentino de 22 años, que girará tanto en la sesión matutina como en la vespertina, tal como lo hizo Gasly. La actividad comenzará a las 4 y se extenderá hasta las 8, mientras que por la tarde será de 9 a 13.
En varias escuderías las tandas se reparten entre ambos pilotos, aunque algunos equipos optan por darle la jornada completa a uno solo para avanzar con simulaciones de carrera y tandas largas, como sucede en el caso de Alpine.
