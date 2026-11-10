La Fórmula 1 publicó su ranking de pilotos tras el GP de Brasil: cómo quedó Franco Colapinto
La Fórmula 1 publicó su Power Ranking tras el GP de Brasil: Franco Colapinto, 13° en Interlagos, quedó fuera de los diez mejores, que encabezó Lando Norris.
Franco Colapinto quedó fuera del top 10 del Power Ranking que la Fórmula 1 publicó después del Gran Premio de Brasil. El piloto de Alpine terminó 13° en Interlagos, en una carrera marcada por la lluvia y una pista que se fue secando de a poco. Los evaluadores no lo ubicaron entre los mejores de la fecha.
El fin de semana se le complicó desde el sábado. Le faltó ritmo en la clasificación bajo la lluvia y tuvo que largar en una posición incómoda. El domingo, la degradación de los neumáticos y la pelea en la mitad de la grilla no lo dejaron llegar a la zona de puntos.
Aun así, el argentino mostró buena mano para controlar el auto con la pista cambiante. Ese fue el escenario de su sobrepaso a Pierre Gasly, su compañero de equipo, una de las maniobras más comentadas de la carrera. En la tabla acumulada del año, Colapinto también está debajo del corte de los diez mejores.
El top 10 del Power Ranking tras el GP de Brasil
Los jueces premiaron a los que mejor se adaptaron a las condiciones de Interlagos. Lando Norris quedó primero tras convertir su pole en victoria. Detrás quedaron Max Verstappen, que hizo una gran remontada desde el fondo, y Liam Lawson.
- Lando Norris
- Max Verstappen
- Liam Lawson
- Isack Hadjar
- Fernando Alonso
- Nico Hülkenberg
- Arvid Lindblad
- Lewis Hamilton
- George Russell
- Kimi Antonelli
En la tabla general de la temporada, los tres primeros son Antonelli, Verstappen y Lawson.
IMPORTANTE: Fórmula 1: la decisión sobre el cierre de la temporada que define el calendario de Franco Colapinto
Qué es el Power Ranking de la Fórmula 1
A diferencia del Mundial de Pilotos, el Power Ranking busca medir el rendimiento del piloto sin importar el auto que maneja. Un panel de cinco especialistas analiza todo el fin de semana, clasificación y carrera incluidas, y cada uno pone una nota del 1 al 10. El promedio de esas notas es la calificación del Gran Premio, y con esas calificaciones se arma la tabla del año. La próxima oportunidad de Colapinto será el GP de Las Vegas, del 19 al 21 de noviembre.
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