La Fórmula 1 publicó su ranking de pilotos tras el GP de Brasil: cómo quedó Franco Colapinto

IMPORTANTE: Fórmula 1: la decisión sobre el cierre de la temporada que define el calendario de Franco Colapinto

Qué es el Power Ranking de la Fórmula 1

A diferencia del Mundial de Pilotos, el Power Ranking busca medir el rendimiento del piloto sin importar el auto que maneja. Un panel de cinco especialistas analiza todo el fin de semana, clasificación y carrera incluidas, y cada uno pone una nota del 1 al 10. El promedio de esas notas es la calificación del Gran Premio, y con esas calificaciones se arma la tabla del año. La próxima oportunidad de Colapinto será el GP de Las Vegas, del 19 al 21 de noviembre.