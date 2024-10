Franco Colapinto y el llamativo armado de la estrategia de Williams en el GP de Estados Unidos: "El equipo no quería"

image.png

Franco Colapinto reveló detalles de la estrategia que armó con Williams

“Valió la pena, el equipo no quería largar con goma dura y yo les digo ‘Dale amigo, vamos a largar con goma dura, hacer un stint más largo y ver que pasa’, no querían y los convencí“, le confesó Colapinto a los medios presentes en la zona mixta. Y además, bromeó: “El año que viene si no tengo butaca me hago ingeniero de estrategia, vamos a ver”.

El piloto argentino fue junto a George Russell y Liam Lawson, uno de los pocos en elegir iniciar la carrera con neumático duro, en lugar del medio que destacaban como la opción ideal. Con ello, hizo un largo stint de casi 40 vueltas, para luego terminar la carrera con el neumático medio, en un auto más liviano y amable con el compuesto.

Sin lugar a dudas que esta decisión, que parecía un poco arriesgada en la previa, terminó siendo muy importante para Colapinto que volvió a mostrar un gran nivel en la pista y que ilusiona cada vez más a los fanáticos con un 2025 aún mejor en la máxima categoría del automovilsimo.

Embed ¿COLAPINTO CONVENCIÓ A SU EQUIPO Y ARMÓ UNA ESTRATEGIA?



#USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/puilvq3Svw — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2024