Desventaja en Alpine: el beneficio que tendrá Pierre Gasly pero no Franco Colapinto en Zandvoort

La diferencia entre ambos autos podría ser especialmente útil a la hora de comparar el comportamiento de la nueva configuración con la anterior. El corredor francés tendrá la posibilidad de probar las modificaciones en pista mientras el equipo recopila información que luego podrá utilizar para preparar la siguiente etapa del campeonato. Para el argentino, sin embargo, será un desafío competir contra un compañero que contará con una herramienta potencialmente superior.

El objetivo de Alpine: acercarse a Racing Bulls

La evolución aerodinámica tiene como principal objetivo mejorar el rendimiento general del monoplaza y permitirle reducir la distancia con sus rivales directos. En particular, el equipo apunta a acercarse a Racing Bulls, una de las estructuras que aparece como referencia dentro de la zona media. El pilarense explicó que los datos obtenidos hasta ahora permiten mantener el optimismo: “Los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, ojalá, estar por delante de ellos”.

Franco sabe que la diferencia puede sentirse durante el fin de semana y no ocultó que la situación puede resultar incómoda. “Por supuesto, parece que, si funciona plenamente, podría ser un fin de semana un poco doloroso para mí”, reconoció. A pesar de la desventaja, mantiene una postura positiva y pretende utilizar todas las herramientas disponibles para conseguir un buen resultado

“Voy a dar lo mejor de mí para que, entre todos, intentemos maximizar el paquete que tenemos. Esperemos que funcione bien y que podamos dar buenos pasos de cara a Monza y a la próxima parte de la temporada”, afirmó.

Los días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Práctica libre 1: 07:30.

Clasificación de la Sprint: 11:30.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 07:00.

Clasificación del Gran Premio: 11:00.

Domingo 23 de agosto