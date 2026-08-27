Franco Colapinto seguirá en Alpine: es oficial su continuidad para la temporada 2027 de Fórmula 1
La escudería francesa ratificó al piloto argentino después del Gran Premio de Países Bajos y despejó las dudas sobre su futuro.
Alpine puso punto final a las especulaciones y confirmó oficialmente que Franco Colapinto continuará como piloto titular durante la temporada 2027 de la Fórmula 1. El anuncio llegó este jueves, pocos días después del Gran Premio de Países Bajos, y representa una noticia de enorme importancia para el argentino, que venía esperando la definición de la escudería francesa sobre su futuro en la máxima categoría.
La confirmación se produjo a través de las redes sociales del equipo, que eligió una particular manera de comunicar la renovación. El pilarense protagonizó un divertido video junto a Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen, integrantes de la estructura. Con ese contenido, la escudería hizo oficial que el argentino seguirá formando parte de su proyecto deportivo durante 2027.
“Continuamos el viaje. Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027”, publicó Alpine para acompañar el anuncio. De esta manera, el piloto nacido en Pilar tendrá por delante su segunda temporada completa dentro de la Fórmula 1, luego de haber conseguido consolidarse progresivamente dentro del equipo.
Franco Colapinto y una continuidad que llega después de un año de crecimiento
La decisión está relacionada directamente con la evolución que mostró Colapinto durante la temporada. El argentino logró adaptarse cada vez mejor al monoplaza, redujo considerablemente los errores y consiguió resultados que fueron valorados positivamente por la conducción del equipo.
En el comunicado oficial, el propio piloto manifestó su satisfacción por haber recibido nuevamente la confianza de la escudería: “Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado”.
Colapinto también destacó el trabajo que viene realizando Alpine y dejó claro que la intención es seguir avanzando en el desarrollo del auto: “Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor”. Además, remarcó que el objetivo de la estructura es ambicioso: “Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar”.
El argentino agradeció especialmente a quienes tuvieron un papel determinante en su llegada y permanencia dentro de Alpine. “Estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”, expresó.
La explicación de Flavio Briatore
Flavio Briatore, uno de los principales responsables de la apuesta por el argentino, también celebró la continuidad del argentino. El italiano consideró importante mantener una alineación estable para afrontar el futuro del equipo francés, aunque aclaró que el principal desafío de la escudería pasa por conseguir un auto competitivo.
“Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027 con Franco permaneciendo como piloto titular junto a Pierre. Para mí, mantener la consistencia es muy importante”, sostuvo Briatore.
El dirigente también valoró especialmente la evolución del piloto argentino: “Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año”. En ese sentido, señaló que los resultados obtenidos en Miami y Canadá fueron determinantes para confirmar las sensaciones que ya tenía sobre el corredor.
“Sus resultados en Miami y Montréal confirmaron especialmente lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula Uno y pertenece a este equipo”, afirmó Briatore, quien volvió a remarcar que Alpine necesita dar un salto en materia técnica para acompañar el crecimiento de sus pilotos.
El comunicado de Alpine sobre la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1
El equipo BWT Alpine Formula One Team se complace en anunciar la finalización de su alineación de pilotos para la temporada 2027 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, con Franco Colapinto continuando en el equipo junto a Pierre Gasly.
Esta temporada ha sido un verdadero punto de inflexión para Franco, quien ya ha conseguido 19 puntos para el campeonato mundial en 2026, puntuando en seis de los doce Grandes Premios disputados hasta la fecha. Tras un décimo puesto en China, Franco logró su mejor resultado hasta la fecha, un séptimo puesto en Miami en mayo.
Dos semanas después, superó ese logro con un magnífico sexto puesto en Montreal; una actuación que requirió madurez, tenacidad y un talento natural al volante. Franco ha seguido desarrollando una excelente relación de trabajo con el equipo y se ha adaptado perfectamente a Enstone, circuito que considera su verdadero hogar en la Fórmula 1.
El compromiso de Franco para 2027 y la confianza mutua del equipo en él subrayan sus ambiciones para el futuro. Mientras el equipo busca mayor estabilidad e impulso en todos los aspectos, la consistencia en su alineación de pilotos refleja sus intenciones, ya que Franco y Pierre continuarán juntos por tercera temporada en 2027.
La dupla ha forjado una sólida relación desde 2025, cuando el argentino debutó junto a Pierre en el Gran Premio de Emilia-Romaña.
En pista, la pareja, junto con un chasis y un motor mejorados, ha llevado al equipo a la sexta posición en el Campeonato de Constructores este año, tras una excelente primera mitad de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, que incluyó cuatro dobletes en los puntos: China, Canadá, Barcelona y Gran Bretaña.
Con 23 años y 38 participaciones en su haber, Franco está brillando en la élite del automovilismo. Junto a Pierre, uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1 y considerado a menudo el compañero ideal para Franco, esta combinación ofrece la fórmula perfecta para impulsar al equipo hacia el futuro.
Hace casi exactamente doce meses, Pierre fue la gran noticia de cara a la semana de la carrera de Monza, al depositar su confianza y compromiso en el equipo. Ahora le toca el turno a Franco, mientras el equipo se prepara para el Gran Premio de Italia el próximo fin de semana. Llega a Monza con la moral alta, sabiendo que contará con el paquete A526 mejorado para competir, además de la alegría de continuar en el equipo la próxima temporada.
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