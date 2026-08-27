Franco Colapinto seguirá en Alpine: es oficial su continuidad para la temporada 2027 de Fórmula 1

Colapinto también destacó el trabajo que viene realizando Alpine y dejó claro que la intención es seguir avanzando en el desarrollo del auto: “Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor”. Además, remarcó que el objetivo de la estructura es ambicioso: “Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar”.

El argentino agradeció especialmente a quienes tuvieron un papel determinante en su llegada y permanencia dentro de Alpine. “Estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”, expresó.

You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

La explicación de Flavio Briatore

Flavio Briatore, uno de los principales responsables de la apuesta por el argentino, también celebró la continuidad del argentino. El italiano consideró importante mantener una alineación estable para afrontar el futuro del equipo francés, aunque aclaró que el principal desafío de la escudería pasa por conseguir un auto competitivo.

“Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027 con Franco permaneciendo como piloto titular junto a Pierre. Para mí, mantener la consistencia es muy importante”, sostuvo Briatore.

El dirigente también valoró especialmente la evolución del piloto argentino: “Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año”. En ese sentido, señaló que los resultados obtenidos en Miami y Canadá fueron determinantes para confirmar las sensaciones que ya tenía sobre el corredor.

“Sus resultados en Miami y Montréal confirmaron especialmente lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula Uno y pertenece a este equipo”, afirmó Briatore, quien volvió a remarcar que Alpine necesita dar un salto en materia técnica para acompañar el crecimiento de sus pilotos.

El comunicado de Alpine sobre la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1

El equipo BWT Alpine Formula One Team se complace en anunciar la finalización de su alineación de pilotos para la temporada 2027 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, con Franco Colapinto continuando en el equipo junto a Pierre Gasly.

Esta temporada ha sido un verdadero punto de inflexión para Franco, quien ya ha conseguido 19 puntos para el campeonato mundial en 2026, puntuando en seis de los doce Grandes Premios disputados hasta la fecha. Tras un décimo puesto en China, Franco logró su mejor resultado hasta la fecha, un séptimo puesto en Miami en mayo.

Dos semanas después, superó ese logro con un magnífico sexto puesto en Montreal; una actuación que requirió madurez, tenacidad y un talento natural al volante. Franco ha seguido desarrollando una excelente relación de trabajo con el equipo y se ha adaptado perfectamente a Enstone, circuito que considera su verdadero hogar en la Fórmula 1.

El compromiso de Franco para 2027 y la confianza mutua del equipo en él subrayan sus ambiciones para el futuro. Mientras el equipo busca mayor estabilidad e impulso en todos los aspectos, la consistencia en su alineación de pilotos refleja sus intenciones, ya que Franco y Pierre continuarán juntos por tercera temporada en 2027.

La dupla ha forjado una sólida relación desde 2025, cuando el argentino debutó junto a Pierre en el Gran Premio de Emilia-Romaña.

En pista, la pareja, junto con un chasis y un motor mejorados, ha llevado al equipo a la sexta posición en el Campeonato de Constructores este año, tras una excelente primera mitad de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, que incluyó cuatro dobletes en los puntos: China, Canadá, Barcelona y Gran Bretaña.

Con 23 años y 38 participaciones en su haber, Franco está brillando en la élite del automovilismo. Junto a Pierre, uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1 y considerado a menudo el compañero ideal para Franco, esta combinación ofrece la fórmula perfecta para impulsar al equipo hacia el futuro.

Hace casi exactamente doce meses, Pierre fue la gran noticia de cara a la semana de la carrera de Monza, al depositar su confianza y compromiso en el equipo. Ahora le toca el turno a Franco, mientras el equipo se prepara para el Gran Premio de Italia el próximo fin de semana. Llega a Monza con la moral alta, sabiendo que contará con el paquete A526 mejorado para competir, además de la alegría de continuar en el equipo la próxima temporada.