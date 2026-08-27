El divertido video de Alpine para confirmar a Colapinto en 2027: la escena con Briatore y Gasly

Cuando finalmente aparece la imagen, Colapinto reconoce inmediatamente a los protagonistas y comenta: “Qué bonito”. Nielsen intenta conocer la opinión de Briatore y le pregunta: “¿Qué te parece?”. El italiano, sin embargo, encuentra un problema. Al observar el cuadro, interpreta que se trata de la alineación correspondiente al año anterior y cuestiona la situación: “Steve, esta es la alineación de 2026, estos son los dos chicos”.

Nielsen responde entonces con una pregunta que modifica completamente la escena: “Ah, ¿quieres la de 2027?”. La respuesta de Briatore no deja lugar a dudas: “¡Quiero la de 2027!”.

El momento en que Franco Colapinto descubre la noticia

La conversación continúa con una nueva intervención de Nielsen, que pregunta si realmente hay diferencias entre ambas alineaciones. El dirigente italiano comienza entonces a explicar que Gasly ya aparece en la imagen correspondiente a 2027. “Es solo que... Pierre, ya sabes, está en el cuadro de 2027”, le dice Briatore al francés. Inmediatamente después, la atención se centra en Colapinto, quien pregunta: “¿Y yo?”.

Tras unos segundos de silencio, llega la pregunta clave de la escena. Briatore mira al argentino y le consulta: “¿Quieres estar en el de 2027?”. Franco responde rápidamente y con entusiasmo: “¡Sí, por favor!”.

Una vez resuelta la situación, Briatore le da una orden a Nielsen: “Está bien, dile al pintor que nos quedamos con estos para 2026 y 2027”. Nielsen vuelve a preguntar si, entonces, los pilotos serán exactamente los mismos. La respuesta de Briatore vuelve a aportar el toque de humor que caracteriza a toda la producción: “¡Los mismos. Estamos ahorrando dinero!”.

La ocurrencia provoca una reacción inmediata de Colapinto, que interviene sorprendido: “¡Hey, hey!”. Mientras tanto, Gasly aparece riéndose de fondo y Briatore felicita al argentino por su continuidad: “Bien hecho, bravo”. El video finaliza con Colapinto mirando hacia la cámara y preguntando: “¿Ya está?”, como si quisiera ponerle fin rápidamente a la filmación.