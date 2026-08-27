El divertido video de Alpine para confirmar a Colapinto en 2027: la escena con Briatore y Gasly
El piloto argentino, Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen participaron de una particular puesta en escena para revelar la nueva alineación del equipo.
Alpine encontró una manera original de anunciar una noticia que los fanáticos de Franco Colapinto esperaban desde hacía semanas. La escudería francesa confirmó oficialmente que el piloto argentino continuará como titular durante la temporada 2027 de la Fórmula 1 y decidió comunicarlo mediante un video cargado de humor, protagonizado por el propio Colapinto junto a Flavio Briatore, Pierre Gasly y Steve Nielsen.
La pieza audiovisual fue publicada en las redes sociales del equipo con sede en Enstone y sirvió para ponerle punto final a las especulaciones sobre el futuro del argentino.
La escudería acompañó la publicación con una frase que anticipaba el tono de la producción: “¿Crees que sabes cómo son las negociaciones contractuales? Piénsalo de nuevo”. A partir de allí comienza una breve escena en la que Briatore aparece reunido con sus pilotos mientras se desarrolla una supuesta discusión relacionada con la alineación.
El cuadro de Alpine que generó la confusión
El video comienza con un cartel que anuncia “Reunión en curso”. En la escena aparecen Briatore, Colapinto y Gasly, hasta que ingresa Steve Nielsen, director de Alpine, con un cuadro entre sus manos. Nielsen anuncia que tiene un regalo para los presentes: “Nos han dado un regalo”. Briatore, sorprendido, pregunta: “¿Un regalo de qué?”. Entonces, Nielsen le indica que observe la pintura antes de darla vuelta.
Cuando finalmente aparece la imagen, Colapinto reconoce inmediatamente a los protagonistas y comenta: “Qué bonito”. Nielsen intenta conocer la opinión de Briatore y le pregunta: “¿Qué te parece?”. El italiano, sin embargo, encuentra un problema. Al observar el cuadro, interpreta que se trata de la alineación correspondiente al año anterior y cuestiona la situación: “Steve, esta es la alineación de 2026, estos son los dos chicos”.
Nielsen responde entonces con una pregunta que modifica completamente la escena: “Ah, ¿quieres la de 2027?”. La respuesta de Briatore no deja lugar a dudas: “¡Quiero la de 2027!”.
El momento en que Franco Colapinto descubre la noticia
La conversación continúa con una nueva intervención de Nielsen, que pregunta si realmente hay diferencias entre ambas alineaciones. El dirigente italiano comienza entonces a explicar que Gasly ya aparece en la imagen correspondiente a 2027. “Es solo que... Pierre, ya sabes, está en el cuadro de 2027”, le dice Briatore al francés. Inmediatamente después, la atención se centra en Colapinto, quien pregunta: “¿Y yo?”.
Tras unos segundos de silencio, llega la pregunta clave de la escena. Briatore mira al argentino y le consulta: “¿Quieres estar en el de 2027?”. Franco responde rápidamente y con entusiasmo: “¡Sí, por favor!”.
Una vez resuelta la situación, Briatore le da una orden a Nielsen: “Está bien, dile al pintor que nos quedamos con estos para 2026 y 2027”. Nielsen vuelve a preguntar si, entonces, los pilotos serán exactamente los mismos. La respuesta de Briatore vuelve a aportar el toque de humor que caracteriza a toda la producción: “¡Los mismos. Estamos ahorrando dinero!”.
La ocurrencia provoca una reacción inmediata de Colapinto, que interviene sorprendido: “¡Hey, hey!”. Mientras tanto, Gasly aparece riéndose de fondo y Briatore felicita al argentino por su continuidad: “Bien hecho, bravo”. El video finaliza con Colapinto mirando hacia la cámara y preguntando: “¿Ya está?”, como si quisiera ponerle fin rápidamente a la filmación.
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