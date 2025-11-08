Franco Colapinto y su conclusión tras la clasificación para el GP de Brasil: "Lento"
El piloto oriundo de Pilar no ocultó su frustración ante el decepcionante rendimiento que tuvo tanto en la carrera Sprint como en la ronda clasificatoria.
Franco Colapinto no ocultó este sábado su frustración tras la clasificación para el Gran Premio de Brasil que el domingo se disputará en el Autódromo José Carlos Pace, al señalar que “me sentí bastante lento” tras los cambios integrados en su Alpine después de despiste y choque ocurridos en la carrera Sprint.
Como se sabe, el piloto argentino quedó eliminado en la Q1 y partirá desde el 18° puesto en la carrera de mañana, al mismo tiempo quedando muy lejos de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien logró llegar hasta la Q3 y partirá desde la 9° posición.
Sobre el accidente que lo tuvo como protagonista y que motivó un acelerado trabajo del equipo para recuperar el vehículo hacia la clasificación, dijo que “el equipo hizo un gran trabajo poniendo el auto de nuevo en pie, fue muy impresionante. Pude estar en la clasificación, así que estoy muy agradecido por eso”, aunque aclaró que “no íbamos nada rápido” y el auto “no se sentía muy bien”.
“El rendimiento de ayer (viernes) no estuvo tanto hoy, y eso fue lo que más me costó. Pierre fue muy competitivo, así que es bueno ver que el auto es rápido, pero necesitamos entender por qué yo no pude sacar el tiempo de vuelta”, comentó el pilarense.
En ese sentido, dijo que fue “una pena” no haber tenido el rendimiento deseado en Interlagos, subrayando que “con este auto, desde el principio, tuve dificultades los viernes y necesito más sesiones libres. Pero es lo que hay”.
“Con el choque en la sprint qualy no pudimos mostrar el potencial que teníamos”, admitió el piloto, con un semblante visiblemente molesto por una nueva jornada bastante frustrante para él y para su equipo, a 24 horas de haber sido confirmado como piloto titular de Fórmula 1 para el año que viene.
