Franco Colapinto y su conclusión tras la clasificación para el GP de Brasil: "Lento"

Sobre el accidente que lo tuvo como protagonista y que motivó un acelerado trabajo del equipo para recuperar el vehículo hacia la clasificación, dijo que “el equipo hizo un gran trabajo poniendo el auto de nuevo en pie, fue muy impresionante. Pude estar en la clasificación, así que estoy muy agradecido por eso”, aunque aclaró que “no íbamos nada rápido” y el auto “no se sentía muy bien”.