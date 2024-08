El significado del particular número que eligió Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el anuncio oficial de la escudería, la emoción inundó las redes sociales. En medio de la expectativa que rodea su primera aparición en la máxima categoría del automovilismo mundial, el oriundo de Pilar decidió correr con un número que tiene un significado especial para él y su familia: el 43.

colapinto Franco Colapinto

Colapinto y el motivo por el que usará el número 43 en Fórmula 1

El número 43 no es simplemente un dígito cualquiera para Franco: según explicó su padre, Aníbal Colapinto, en una entrevista en el programa Carburando Radio, este número fue una constante en la carrera del joven piloto desde sus inicios en el karting.

"Es el que siempre usó Franco, desde la época del karting. De hecho, cuando yo corría en autos, también usé el 43. Como siempre le fue bien con ese número, le gustó", comentó Aníbal, revelando así la conexión familiar que existe con este número.

La elección del 43 para su debut en F1 no solo es un homenaje a sus raíces en el automovilismo, sino también un amuleto de buena suerte que ha acompañado a Franco a lo largo de su carrera. Este número simboliza, además, la continuidad de una pasión compartida entre padre e hijo, que ahora se materializa en el escenario más prestigioso del deporte motor.

Visiblemente emocionado, compartió lo que este logro significa para ellos: "Es algo muy importante para nosotros. Solo pocas personas saben lo que nos costó llegar ahí, a Franco particularmente, todo lo que vivió y pasó. Lo bueno, lo malo y lo que tuvo que crecer, desde vivir solo en Europa de chico y todas las cosas que hemos dejado".

colapinto boca.jpg

Colapinto usó el 12 en la Fórmula 2 porque es hincha de Boca

Antes de dar el salto a la Fórmula 1, Colapinto compitió en la Fórmula 2, donde utilizó el número 12, una elección que también tiene un trasfondo significativo. El piloto es un ferviente hincha de Boca y no dudó en elegir este número en honor a “La 12”, la famosa hinchada del club xeneize.

"En el 2024 no voy a poder usar el diez, pero no dude en elegir un número con el que siempre había querido correr. Que capaz no represente a todos los argentinos pero sí a la mayoría… a la mitad más uno para ser exactos jajaja. Tengo muchas ganas de usar el '12' este año y dejar a boquita bien arriba de la F2!", escribió en un post de Instagram a comienzos de año, reflejando su pasión por el fútbol