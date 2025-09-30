Franco Mastantuono brilló en la Champions: elogios de la prensa española tras la goleada del Real Madrid
El juvenil argentino fue titular en la goleada 5-0 del Real Madrid al Kairat Almaty y la prensa española destacó su personalidad y aporte en ataque.
El Real Madrid no tuvo inconvenientes para imponerse como visitante por 5-0 frente al Kairat Almaty en la segunda fecha de la Champions League. Entre las figuras del encuentro apareció el argentino Franco Mastantuono, quien volvió a ser titular y se mostró decisivo en varios pasajes del partido demostrando todo el nivel que lo llevó a Europa.
A los pocos minutos de iniciado el encuentro, el juvenil ex River generó la jugada clave que destrabó el marcador: le cometieron un penal que significó el 1-0 parcial para el Merengue. Más tarde, ya cerca de ser reemplazado, estuvo a punto de marcar un gol con un potente derechazo que fue desviado por el arquero rival. Finalmente, salió a los 70 minutos en lugar de Rodrygo y descansó en el tramo final de un encuentro que ya estaba liquidado.
Elogios de la prensa española para Franco Mastantuono
Su actuación no pasó desapercibida para los medios de España. El diario As resaltó que “demostró personalidad, en ocasiones demasiada, algo que le costó alguna pérdida por madurar demasiado el balón. Pero mostró ese gen competitivo, innegociable en Franco, que le hace incalculable para Xabi. Y ese es su mayor valor”. El análisis también destacó que fue justamente esa intensidad la que le permitió provocar la infracción que abrió el camino de la goleada blanca.
Con apenas 17 años, Mastantuono sigue acumulando minutos importantes en la Champions League y reafirma la confianza de Xabi Alonso, quien lo considera una pieza clave en su esquema de un equipo que está obligado a pelear todos los frentes cómo cada temporada que arranca. El juvenil argentino no solo se afianza en el plantel, sino que también comienza a ganarse reconocimiento en la exigente prensa española que lo posiciona cómo uno de los futbolistas más peligrosos del mejor equipo del mundo.
