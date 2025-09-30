Franco Mastantuono brilló en la Champions: elogios de la prensa española tras la goleada del Real Madrid

A los pocos minutos de iniciado el encuentro, el juvenil ex River generó la jugada clave que destrabó el marcador: le cometieron un penal que significó el 1-0 parcial para el Merengue. Más tarde, ya cerca de ser reemplazado, estuvo a punto de marcar un gol con un potente derechazo que fue desviado por el arquero rival. Finalmente, salió a los 70 minutos en lugar de Rodrygo y descansó en el tramo final de un encuentro que ya estaba liquidado.