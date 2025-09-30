Jorge Baliño admitió un error en Defensa y Justicia vs. Boca y se defendió: "Lo vi por tele"

La expulsión que no mostró y que hubiera cambiado el rumbo del partido

Más allá de la jugada de Marchesín, Baliño reconoció que debió expulsar a Kevin Gutiérrez, quien ya estaba amonestado, por la infracción sobre Ander Herrera: “Para mí había sido más roce que contacto pleno, como después vi en la tele. Si lo hubiera visto así, correspondía la tarjeta”. Explicó además que, al tratarse de una segunda amarilla, el VAR no puede intervenir, aunque opinó que en el futuro el protocolo debería permitir revisar este tipo de jugadas.