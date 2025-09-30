Jorge Baliño admitió un error en Defensa y Justicia vs. Boca y se defendió: "Lo vi por tele"
El árbitro explicó por qué ratificó el penal para el Halcón, reconoció que omitió una expulsión y destacó el nivel del arbitraje argentino.
Jorge Baliño fue protagonista en el duelo entre Defensa y Justicia y Boca, disputado en Florencio Varela, tras mantener la sanción de penal para el Halcón pese al llamado del VAR. El árbitro explicó los motivos de su decisión, se refirió a la polémica con Leandro Paredes y reconoció que se equivocó en una jugada clave.
En diálogo con DSports Radio, Baliño relató cómo vivió la revisión del VAR sobre la falta de Agustín Marchesín: “La primera sensación es decir: ‘¿Qué parte me perdí de la película?’. Pero estaba tranquilo con la decisión que había tomado. Cuando fui a ver la acción en cancha, ratifiqué lo que vi”.
El árbitro destacó que con la implementación del VAR, los jueces fueron ganando confianza y ya no siempre se cambia el fallo inicial ante un llamado. “Creo que había un consenso generalizado de que el penal estaba bien sancionado”, sostuvo.
La expulsión que no mostró y que hubiera cambiado el rumbo del partido
Más allá de la jugada de Marchesín, Baliño reconoció que debió expulsar a Kevin Gutiérrez, quien ya estaba amonestado, por la infracción sobre Ander Herrera: “Para mí había sido más roce que contacto pleno, como después vi en la tele. Si lo hubiera visto así, correspondía la tarjeta”. Explicó además que, al tratarse de una segunda amarilla, el VAR no puede intervenir, aunque opinó que en el futuro el protocolo debería permitir revisar este tipo de jugadas.
En el cierre, Baliño defendió el nivel del referato local: “El arbitraje argentino está en el top 10 a nivel mundial. No es una ocurrencia mía, sino lo que se refleja en las designaciones internacionales”. De esta manera, el juez buscó respaldar el prestigio de los árbitros del país pese a las críticas que suelen recibir en el fútbol argentino en los últimos años
