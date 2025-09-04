Franco Mastantuono es titular ante Venezuela: el joven del Real Madrid, entre los 11 elegidos por Lionel Scaloni
El futbolista del Merengue tuvo un gran arranque de temporada y sumó mucho en la consideración del entrenador campeón del mundo: todos los detalles.
Lionel Scaloni ya definió a los 11 titulares para el duelo entre Argentina y Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y hay una gran sorpresa entre los nombres: Franco Mastantuono será titular por primera vez en la Mayor y ratifica el gran momento que viene viviendo desde su aparición en los primeros planos del fútbol.
El joven talento surgido en River y recientemente incorporado al Real Madrid tuvo un arranque de temporada brillante en el conjunto Merengue, y su rendimiento no pasó desapercibido para el cuerpo técnico de la Selección. A sus apenas 17 años, Mastantuono le ganó la pulseada a varios nombres de peso en la consideración de Scaloni y se mete de lleno en el once titular que ya está clasificado a la próxima Copa del Mundo pero que buscará seguir puliendo detalles.
La formación confirmada de Argentina para enfrentar a Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Además del debut como titular de Mastantuono, el partido tiene un condimento emocional fuerte: será el último partido de Lionel Messi en suelo argentino por Eliminatorias. Con Argentina ya clasificada al Mundial 2026, el encuentro servirá también como una celebración para despedir a su capitán, al menos en lo que respecta a las Eliminatorias en casa. El partido se jugará en un estadio colmado, con la ilusión de seguir viendo crecer a los nuevos talentos como Mastantuono, y de despedir a Messi con todo el cariño del público argentino.
Selección Argentina vs. Venezuela: otros datos del encuentro por Eliminatorias Sudamericanas
- Estadio: Monumental.
- Horario: 20:30.
- Árbitro: Piero Maza (CHI).
- VAR: Juan Lara (CHI).
- TV: TyC Sports y Telefe.
