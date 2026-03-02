Franco Mastantuono, expulsado y silbado por los hinchas del Real Madrid
El joven argentino que se entusiasmaba con jugar el Mundial, vio la roja por insultar al árbitro y se retiró del Santiago Bernabéu entre abucheos.
La tarde en el Santiago Bernabéu pasó del desconcierto a la hostilidad para Franco Mastantuono, ya que este lunes, en el marco de la fecha 26 de La Liga, el Real Madrid sufrió una durísima caída por 1-0 ante el Getafe, un resultado que se vio agravado por la expulsión directa del joven talento argentino tras un cruce verbal con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz.
El incidente se produjo en los minutos finales del encuentro, cuando el equipo de Álvaro Arbeloa buscaba desesperadamente el empate. Mientras se realizaba un lateral, el ex River le dirigió unas palabras al juez que provocaron su salida inmediata del campo.
Sin mediar advertencias, Muñiz Ruiz le mostró la roja directa al argentino, primera en su carrera profesional, dejando al "Merengue" con diez hombres en el tramo más crítico del juego. La decisión fue inapelable, más allá de las protestas de varios compañeros del equipo.
La cuestión no quedó solo la expulsión, sino que a la precipitada salida se le sumó la reacción de la hinchada local. Mientras se retiraba hacia los vestuarios, el oriundo de Azul fue silbado por gran parte del estadio, reflejando la frustración del público ante la derrota y la irresponsabilidad del juvenil en un momento clave de la temporada.
El joven talento argentino, que llegaba a la Casa Blanca con la esperanza de sumar minutos y continuar en la consideración de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, ya venía siendo blanco de algunas críticas y de muchos murmullos en el mítico Bernabéu, alternando buenas y regulares actuaciones.
Ahora, con esta baja, el Madrid pierde a una de sus piezas de recambio más importantes para los próximos compromisos ligueros, en donde el equipo de Arbeloa corre de atrás, con el Barcelona por ahora en la cima y con cuatro puntos de ventaja.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario