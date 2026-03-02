Franco Mastantuono, expulsado y silbado por los hinchas del Real Madrid

La tarde en el Santiago Bernabéu pasó del desconcierto a la hostilidad para Franco Mastantuono, ya que este lunes, en el marco de la fecha 26 de La Liga, el Real Madrid sufrió una durísima caída por 1-0 ante el Getafe, un resultado que se vio agravado por la expulsión directa del joven talento argentino tras un cruce verbal con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz.