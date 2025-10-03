Ángel Di María sorprendió al compararse con Franco Mastantuono: "Tiene más calidad que yo"
El campeón del mundo elogió al juvenil del Real Madrid. El volante de 18 años ya empieza a destacarse en la Liga española y en la Champions League.
Ángel Di María volvió a mostrar su costado más humilde y generoso al hablar de Franco Mastantuono, la nueva joya argentina que ya deslumbra en Europa. El actual jugador de Rosario Central, referente indiscutido de la Selección Argentina en los últimos 15 años, se refirió al presente del mediocampista ofensivo de apenas 18 años que irrumpió en el Real Madrid con actuaciones que no pasaron desapercibidas.
“Arrancó bien la Champions. Tiene mucha más calidad que yo”, afirmó entre risas el Fideo, aunque sus palabras reflejaron la admiración que siente por el joven talento surgido en River y que ahora brilla en uno de los clubes más exigentes del planeta. La frase sorprendió por la magnitud de la comparación, teniendo en cuenta la exitosa carrera de Di María, quien conquistó títulos en el Benfica, Real Madrid, PSG, Juventus, además de ser campeón de América y del mundo con la Selección.
Mastantuono se ganó un lugar en el plantel principal del Real Madrid y en pocas semanas ya mostró la confianza necesaria para jugar tanto en LaLiga como en la Champions League. Su capacidad para encarar, su picardía en el uno contra uno y su determinación para asumir protagonismo lo convirtieron en una de las grandes apariciones del fútbol argentino en el exterior.
Di María, en diálogo con DSports, se mostró feliz por su presente: “Me puso muy contento verlo en cancha. Lo vi en la primera fecha cuando fue al banco, después jugó de titular en la Liga y ahora también en la Champions. Se entendió rápido con sus compañeros. La habilidad que tiene y esas ganas de ir siempre hacia adelante es algo muy bueno, y en Europa se lo van a valorar mucho”.
Además, destacó su madurez: “Para tener 18 años y hacer lo que hace, me parece que tiene muchísima personalidad. Me alegra que un argentino vuelva a estar en el Real Madrid y que nos represente de la manera en que lo está haciendo él”.
El elogio de Di María refleja no solo el talento precoz de Mastantuono, sino también la ilusión que despierta en los hinchas argentinos ver a un juvenil con semejante proyección en uno de los clubes más grandes del mundo. El tiempo dirá si su carrera logra sostener las expectativas, pero por ahora ya logró algo enorme: ser comparado con uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la Argentina.
