Aseguran que River quiere a Franco Mastantuono: la postura del Real Madrid
El Millonario consultó por la situación del juvenil y Eduardo Coudet incluso se comunicó con él. ¿Pega la vuelta a Núñez?
River continúa moviéndose en el mercado de pases y uno de los nombres que volvió a aparecer en el radar es el de Franco Mastantuono. El juvenil, que actualmente pertenece al Real Madrid, es seguido de cerca por el club de Núñez, que ya realizó averiguaciones sobre su situación de cara a la próxima temporada.
Según informó el periodista Javier Gil Navarro en ESPN F3, la dirigencia millonaria consultó las condiciones de una eventual salida a préstamo del mediocampista ofensivo. Incluso, Eduardo "Chacho" Coudet se habría comunicado personalmente con el futbolista para intentar seducirlo con un regreso al club donde dio sus primeros pasos como profesional.
¿Puede volver Franco Mastantuono a River?
Sin embargo, la posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta de River aparece compleja. La intención del Real Madrid es que Mastantuono gane continuidad, aunque dentro del fútbol europeo. La idea de la institución española es cederlo por una temporada, sin opción de compra, en una operación similar a la que realizó con Endrick meses atrás.
En ese contexto, el nuevo entrenador del conjunto merengue, José Mourinho, ya habría dado su visto bueno para que el argentino salga a préstamo. El portugués evaluó al volante durante la pretemporada y considera que, debido a la competencia interna y a las características del plantel, lo mejor para su desarrollo es que sume minutos en otro destino antes de regresar al Santiago Bernabéu.
La reciente incorporación de Bernardo Silva y la cantidad de variantes ofensivas con las que cuenta el Merengue reducen las oportunidades inmediatas para el ex River. Por ese motivo, el entrenador entiende que una cesión podría ser beneficiosa tanto para el jugador como para el club.
Entre los equipos interesados aparecen varios nombres importantes del fútbol europeo. Getafe, Real Betis, Villarreal, Real Sociedad, Juventus y Fulham siguen de cerca su situación. El conjunto inglés, además, cuenta con Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador y también estaría interesado en incorporar a Gonzalo García. Por el momento, no existe una definición sobre el futuro de Mastantuono. Lo concreto es que el Real Madrid pretende que continúe su carrera en Europa y, al menos por ahora, el sueño de River de repatriarlo deberá esperar.
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