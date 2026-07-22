Aseguran que River quiere a Franco Mastantuono: la postura del Real Madrid

Entre los equipos interesados aparecen varios nombres importantes del fútbol europeo. Getafe, Real Betis, Villarreal, Real Sociedad, Juventus y Fulham siguen de cerca su situación. El conjunto inglés, además, cuenta con Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador y también estaría interesado en incorporar a Gonzalo García. Por el momento, no existe una definición sobre el futuro de Mastantuono. Lo concreto es que el Real Madrid pretende que continúe su carrera en Europa y, al menos por ahora, el sueño de River de repatriarlo deberá esperar.