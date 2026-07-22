Real Madrid analiza prestar a Franco Mastantuono y ya aparecen varios interesados

La estrategia no sería novedosa para el club blanco. En los últimos meses aplicó un esquema similar con Endrick, quien fue cedido al Olympique de Lyon sin cláusula de compra. El delantero brasileño aprovechó esa oportunidad para sumar continuidad, elevar su nivel y completar una destacada segunda parte de la temporada.

Según trascendió, más de cinco clubes ya realizaron consultas para conocer las condiciones de un eventual préstamo. Entre los equipos que aparecen con mayor fuerza figuran Villarreal y Real Sociedad, aunque también existen otras instituciones tanto de LaLiga como del exterior que siguen de cerca la situación del joven argentino.

En el Real Madrid aclaran que la elección del destino no dependerá únicamente de la jerarquía del club interesado. La prioridad será encontrar un proyecto deportivo que garantice protagonismo, minutos en cancha y un estilo de juego que favorezca el crecimiento del futbolista. La intención es que el préstamo se convierta en un paso estratégico dentro de su formación y no simplemente en una salida circunstancial.

José Mourinho aprobó la posibilidad: quiere jerarquizar el plantel de la Casa Blanca

José Mourinho también tuvo un papel importante en la decisión. Durante las primeras semanas de la pretemporada observó de cerca el rendimiento del argentino y coincidió con la dirigencia en que la fuerte competencia existente en el frente de ataque dificultaría nuevamente sus posibilidades de jugar con frecuencia.

Al mismo tiempo, el Real Madrid continúa trabajando en la conformación del plantel para la próxima temporada. La posibilidad de liberar espacio en la nómina también aparece vinculada a las negociaciones que el club pretende impulsar por futbolistas como Michael Olise y Rodri, dos de los principales objetivos que maneja la dirigencia encabezada por Florentino Pérez para reforzar el equipo.