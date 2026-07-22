Real Madrid analiza prestar a Franco Mastantuono y ya aparecen varios interesados
El club español estudia ceder al mediocampista argentino durante la próxima temporada con el objetivo de que gane continuidad. José Mourinho aprobó la posibilidad.
El futuro de Franco Mastantuono podría dar un giro importante antes del comienzo de la temporada 2026/27. Luego de su primer año en el Real Madrid, la dirigencia del club y el cuerpo técnico encabezado por José Mourinho comenzaron a evaluar la posibilidad de que el futbolista argentino salga cedido a otro equipo para sumar minutos y continuar su proceso de adaptación al fútbol europeo.
La idea no responde a una pérdida de confianza en el ex River, sino todo lo contrario. En la institución consideran que Mastantuono sigue siendo una de las grandes apuestas a largo plazo y entienden que la mejor manera de potenciar su evolución es permitirle jugar con mayor regularidad, algo que hoy resulta complicado debido a la enorme competencia que existe dentro del plantel merengue.
Durante su primera campaña en España, el mediocampista de apenas 18 años tuvo participación en el primer equipo, aunque no logró consolidarse como una pieza fija dentro de la rotación. Esa situación llevó a los responsables del área deportiva a estudiar distintas alternativas para evitar que atraviese otra temporada con escasa continuidad.
Franco Mastantuono podría irse del Real Madrid a préstamo para foguearse
De acuerdo con la información difundida por el especialista en mercado de pases Fabrizio Romano, el Merengue no contempla desprenderse del jugador de manera definitiva. La intención es concretar un préstamo simple, sin opción de compra, para mantener el control absoluto sobre su futuro y facilitar su regreso una vez finalizada la cesión.
En Valdebebas consideran que esa fórmula puede resultar beneficiosa tanto para el futbolista como para la institución. El objetivo es que Mastantuono dispute una importante cantidad de partidos en un contexto competitivo que le permita ganar experiencia, adaptarse completamente al ritmo del fútbol europeo y regresar al Santiago Bernabéu con un mayor recorrido.
La estrategia no sería novedosa para el club blanco. En los últimos meses aplicó un esquema similar con Endrick, quien fue cedido al Olympique de Lyon sin cláusula de compra. El delantero brasileño aprovechó esa oportunidad para sumar continuidad, elevar su nivel y completar una destacada segunda parte de la temporada.
Según trascendió, más de cinco clubes ya realizaron consultas para conocer las condiciones de un eventual préstamo. Entre los equipos que aparecen con mayor fuerza figuran Villarreal y Real Sociedad, aunque también existen otras instituciones tanto de LaLiga como del exterior que siguen de cerca la situación del joven argentino.
En el Real Madrid aclaran que la elección del destino no dependerá únicamente de la jerarquía del club interesado. La prioridad será encontrar un proyecto deportivo que garantice protagonismo, minutos en cancha y un estilo de juego que favorezca el crecimiento del futbolista. La intención es que el préstamo se convierta en un paso estratégico dentro de su formación y no simplemente en una salida circunstancial.
José Mourinho aprobó la posibilidad: quiere jerarquizar el plantel de la Casa Blanca
José Mourinho también tuvo un papel importante en la decisión. Durante las primeras semanas de la pretemporada observó de cerca el rendimiento del argentino y coincidió con la dirigencia en que la fuerte competencia existente en el frente de ataque dificultaría nuevamente sus posibilidades de jugar con frecuencia.
Al mismo tiempo, el Real Madrid continúa trabajando en la conformación del plantel para la próxima temporada. La posibilidad de liberar espacio en la nómina también aparece vinculada a las negociaciones que el club pretende impulsar por futbolistas como Michael Olise y Rodri, dos de los principales objetivos que maneja la dirigencia encabezada por Florentino Pérez para reforzar el equipo.
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