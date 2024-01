Franco Mastantuono debutó en River y sumó una nueva marca en el club

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1751750637971226778&partner=&hide_thread=false FRANCO MASTANTUONO tiene 16 años y hace su debut oficial con la camiseta de RIVER #LPFxTNTSports pic.twitter.com/bKGvenNabH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2024

El récord le pertenece a Mateo Musacchio, con 16 años, 3 meses y 14 días de edad en 2006, en tiempos en los que dirigía Daniel Passarella; mientras que lo sigue Omar Guillermo Rossi, que llevaba 58 años de vigencia como el jugador más joven en la historia de River con 16 años, 4 meses y 14 días tras tener sus primeros minutos en 1948.

En el Top 20 se encuentran figuras y glorias riverplatenses que hicieron historia en el club, tales como Adolfo Pedernera, Javier Saviola, Pablo Aimar, Marcelo Gallardo y Fernando Cavenaghi, entre tantos otros. El último en sumarse fue Claudio Echeverri el pasado 22 de junio de 2023.

Quién es Franco Mastantuono

Franco Mastantuono es un enganche de 16 años que nació el 14 de agosto de 2007 en la provincia de Buenos Aires. Supo lucir la 10 y la cinta de capitán de la Séptima División de River, y ya fue citado para la Selección Sub 20.

Es zurdo y participó de la Selección Sub 17 que dirige Diego Placente y que llegó a las semifinales del Mundial de la categoría.

"En River siempre miraba a Nacho Fernández, me parece un jugador muy completo. También trato de copiar los movimientos de Matías Suárez y Julián Álvarez. Y siempre miro a Messi, que es mi ídolo. Me parece el mejor del mundo, por lejos. También me gusta observar a Neymar y Phil Foden", le había dicho Mastantuono al sitio web oficial de River cuando tenía 14 años y militaba en la Novena División.

Martín Demichelis lo tenía en carpeta desde el año pasado, cuando tenía 15 años y brillaba en las inferiores "millonarias", por lo que lo incorporó a la pretemporada que realiza el equipo en Estados Unidos.

