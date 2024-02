El amor de Franco Mastantuono por Lionel Messi y el 30: "Usar ese número es algo muy lindo"

"Es un sueño cumplido, es una alegría muy grande con la camiseta que me amo y donde me crié. El equipo está haciendo un esfuerzo muy grande, la gente cree que es fácil, pero no lo es", dijo Mastantuono, quien con 16 años, 5 meses y 24 días se convirtió en el jugador más joven en hacer un gol en la historia de River.