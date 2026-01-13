BTS en Argentina en 2026: las fechas confirmadas para sus shows
La exitosa banda de k-pop se presentará por primera vez en Buenos Aires en el marco de su gira BTS World Tour.
Luego de casi cuatro años de pausa, BTS confirmó su gira mundial 2026, incluyendo por primera vez a Argentina en la lista de países. El grupo surcoreano se presentará en la Ciudad de Buenos Aires donde brindará dos shows en octubre.
La noticia sorprendió a todos los fans locales y, sin dudas, marca un antes y un después para la historia del k-pop en Argentina, donde el Hallyu u "ola coreana" crece año a año a través de la música, la gastronomía y la cultura, transformándose en un verdadero fenómeno que alcanza a todas las provincias.
El flayer fue compartido en redes sociales este martes por BigHit Music, la empresa que gestiona la carrera de los BTS, y contempla varias ciudades de Latinoamérica como México, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y San Pablo.
En la Ciudad de Buenos Aires, BTS tiene dos fechas programadas: el viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026.
Hasta el momento no se confirmó en qué estadio se va a presentar la banda de k-pop, aunque se especula que lo hagan en el Mâs Monumental de River Plate gracias a su modernidad y su capacidad para más de 85 mil espectadores. Otro dato a tener en cuenta - y que aumenta las posibilidades de que los shows sean en Núñez - es que la producción correrá a cuenta de DF Entertainment, una de las empresas líder en producción de entretenimiento en vivo en Argentina que ya trajo a Dua Lipa, Paul McCartney y Tylor Swift, entre otros, incluyendo los diez shows de Coldplay, uno de los cuales contó con la participación de Jin, uno de los integrantes de la banda k-pop.
El show de BTS en Argentina promete ser uno de los más grandes y ambiciosos hasta el momento. Según trascendió, el tour contará con escenario configurado para una vista de 360 grados para que los fans disfruten a sus anchas de la presencia de RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook.
La gira comenzará en la ciudad de Goyang, Corea del Sur, el 9 de abril de 2016 para luego extenderse en más de 30 ciudades. Además de Buenos Aires, el BTS World Tour recorrerá gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, expandiéndose incluso por Europa, Asia y Oceanía durante el 2026 y hasta 2027.
BTS anunció nuevo álbum para 2026: cuándo se estrena
El anuncio del tour mundial se da en la antesala del esperado come back de la banda previsto para el 20 de marzo, fecha en la que lanzarán su quinto álbum de estudio en coreano.
El nuevo disco de BTS, que hasta el momento lleva el título de BTS The 5th Album, incluirá 14 canciones inéditas y se espera que marque una nueva etapa creativa para el grupo que viene de casi cuatro años de pausa por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Gira mundial de BTS: fechas confirmadas en Latinoamérica
- Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo
- Bogotá: 2 y 3 de octubre
- Lima: 9 y 10 de octubre
- Santiago: 16 y 17 de octubre
- Buenos Aires: 23 y 24 de octubre
- Sao Paulo: 28, 30 y 31 de octubre
