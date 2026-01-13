BTS en Argentina en 2026: las fechas confirmadas para sus shows

El show de BTS en Argentina promete ser uno de los más grandes y ambiciosos hasta el momento. Según trascendió, el tour contará con escenario configurado para una vista de 360 grados para que los fans disfruten a sus anchas de la presencia de RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook.

bts en argentina escenario

La gira comenzará en la ciudad de Goyang, Corea del Sur, el 9 de abril de 2016 para luego extenderse en más de 30 ciudades. Además de Buenos Aires, el BTS World Tour recorrerá gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, expandiéndose incluso por Europa, Asia y Oceanía durante el 2026 y hasta 2027.

BTS anunció nuevo álbum para 2026: cuándo se estrena

El anuncio del tour mundial se da en la antesala del esperado come back de la banda previsto para el 20 de marzo, fecha en la que lanzarán su quinto álbum de estudio en coreano.

El nuevo disco de BTS, que hasta el momento lleva el título de BTS The 5th Album, incluirá 14 canciones inéditas y se espera que marque una nueva etapa creativa para el grupo que viene de casi cuatro años de pausa por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Gira mundial de BTS: fechas confirmadas en Latinoamérica

Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo

7, 9 y 10 de mayo Bogotá: 2 y 3 de octubre

2 y 3 de octubre Lima: 9 y 10 de octubre

9 y 10 de octubre Santiago: 16 y 17 de octubre

16 y 17 de octubre Buenos Aires: 23 y 24 de octubre

23 y 24 de octubre Sao Paulo: 28, 30 y 31 de octubre