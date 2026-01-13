En un partidazo, Independiente venció 5-3 a Everton, por la Serie Río de La Plata 2026

Everton, por su parte, se sumó al certamen luego de que Millonarios se bajara del torneo, ya que el equipo colombiano tenía programado un amistoso frente a River. El conjunto chileno, dirigido por el argentino Javier Torrente, llegaba con la necesidad de reconstruir su imagen tras una floja campaña en el último torneo local, en la que peleó hasta el final por evitar el descenso.

El equipo de Viña del Mar terminó 14° sobre 16 participantes, con apenas 26 puntos, y logró mantener la categoría en la última jornada. Ese antecedente marca la importancia de esta pretemporada para Everton, que buscará mejorar su rendimiento colectivo y corregir errores estructurales antes del inicio del campeonato chileno.

Datos de Independiente vs. Everton

Hora: 21:00

21:00 Estadio: Parque Viera de Montevideo.

Parque Viera de Montevideo. TV: ESPN Premium y Disney+ Premium.