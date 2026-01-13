En un partidazo, Independiente venció 5-3 a Everton, por la Serie Río de La Plata 2026
En una lluvia de goles, el "Rojo" dio otro importante paso en su preparación ante el conjunto chileno, con la mira puesta en afinar el funcionamiento de cara a un 2026 sin compromisos internacionales.
Independiente volvió a salir a la cancha este martes por la noche para disputar su segundo compromiso en la Serie Río de la Plata, y fue con un triunfo en una lluvia de goles ante Everton.
El equipo dirigido por Gustavo Quinteros se impuso 5-3 en un partidazo ante el conjunto de Viña del Mar en el estadio Parque Viera de Montevideo, en un amistoso que forma parte de la puesta a punto para la temporada 2026 y que llega tras un debut alentador ante Alianza Lima.
Mazzantti, Cabral, Ávalos, Millán y Pussetto anotaron los goles del equipo argentino, que había arrancado en desventaja pero que luego de darlo vuelta en la primera mitad, se mantuvo siempre arriba en el marcador.
El "Rojo" había iniciado su participación en el torneo de verano con un triunfo 2-1 que dejó buenas sensaciones, especialmente desde lo anímico. Sin competencias internacionales en el horizonte, enfocará todos sus esfuerzos en el torneo Apertura y en la Copa Argentina, con el objetivo de recuperar protagonismo a nivel local y volver a pelear en los primeros planos del fútbol argentino.
La planificación del año obliga al cuerpo técnico a aprovechar al máximo este tipo de encuentros, ya que servirán para consolidar una idea de juego, darle rodaje a los futbolistas y definir roles dentro de un plantel que tuvo movimientos durante el mercado. El debut oficial en el Apertura está programado para el viernes 23 de enero ante Estudiantes, por lo que cada minuto en cancha resulta valioso.
Everton, por su parte, se sumó al certamen luego de que Millonarios se bajara del torneo, ya que el equipo colombiano tenía programado un amistoso frente a River. El conjunto chileno, dirigido por el argentino Javier Torrente, llegaba con la necesidad de reconstruir su imagen tras una floja campaña en el último torneo local, en la que peleó hasta el final por evitar el descenso.
El equipo de Viña del Mar terminó 14° sobre 16 participantes, con apenas 26 puntos, y logró mantener la categoría en la última jornada. Ese antecedente marca la importancia de esta pretemporada para Everton, que buscará mejorar su rendimiento colectivo y corregir errores estructurales antes del inicio del campeonato chileno.
Datos de Independiente vs. Everton
- Hora: 21:00
- Estadio: Parque Viera de Montevideo.
- TV: ESPN Premium y Disney+ Premium.
