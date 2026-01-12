Javier Milei presentó sus redes oficiales en inglés para reforzar su proyección internacional
El Presidente busca comunicar sin intermediarios la agenda del Gobierno, las reformas y su visión de la Argentina ante el mundo.
El presidente Javier Milei dio un nuevo paso en su estrategia de comunicación global al lanzar oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales. La iniciativa apunta a ampliar el alcance internacional de su mensaje, fortalecer el vínculo con audiencias extranjeras y difundir de manera directa las políticas impulsadas por su gestión, en un contexto de fuerte interés externo por el rumbo económico y político del país.
El anuncio fue realizado a través de un mensaje en formato de video, en el que el mandatario convocó a la comunidad internacional a seguir estas nuevas cuentas. Desde allí, explicó, se compartirán contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas estructurales que impulsa el Gobierno y la visión que tiene la administración libertaria sobre el lugar de la Argentina en el escenario global.
“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó Milei durante la grabación, al tiempo que agradeció el acompañamiento y reafirmó su compromiso con la difusión de lo que define como “las ideas de la libertad” a nivel mundial. La frase fue replicada rápidamente por seguidores y funcionarios, que destacaron la importancia de contar con canales oficiales en otro idioma.
Según se confirmó, las nuevas cuentas ya se encuentran activas en distintas plataformas digitales, lo que consolida una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, alineada con el estilo personal del Presidente. Desde el entorno oficial señalan que esta decisión responde al creciente interés de medios, inversores y dirigentes extranjeros por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina.
La apertura de estos canales en inglés se inscribe dentro de una política más amplia de posicionamiento internacional del Gobierno Nacional. La Casa Rosada busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad macroeconómica, el orden fiscal y el respeto por la libertad económica, conceptos que Milei repite como ejes centrales de su gestión.
Además, esta iniciativa refuerza el perfil internacional del mandatario, que desde el inicio de su presidencia mantuvo una agenda intensa de vínculos con líderes, empresarios y referentes ideológicos de distintos países. Al contar con cuentas propias en inglés, Milei pretende evitar interpretaciones ajenas y transmitir de primera mano sus definiciones políticas, económicas y sociales.
Las cuentas oficiales en inglés de Javier Milei:
- Instagram: @mileienglishofficial
- YouTube: @MileiEnglishOfficial
- X (Twitter): @jmilei_english
- TikTok: @mileienglishofficial
- Facebook: @MileiEnglishOfficial
