La importancia de la salud mental: la conmovedora historia de un futbolista que la rompía en la Córdoba
Goleador nato y con un extenso recorrido por el ascenso argentino, este exjugador preservó su salud mental antes que la pasión. Los detalles en la nota.
En sus comienzos, Catriel Sánchez fue considerado como uno de los talentos más prometedores del fútbol argentino. Sin embargo, el desgaste físico y mental lo llevaron a tomar una decisión inesperada: alejarse del deporte que lo había acompañado desde niño.
Formado en Talleres de Córdoba, este exdelantero tuvo pasos por el ascenso del ámbito local, defendiendo los colores de Villa Dálmine y Estudiantes de Caseros. A pesar de su retiro prematuro, Sánchez no descarta volver al verde césped en el futuro.
La carrera de Catriel Sánchez
Nacido en Las Varillas, Sánchez se formó en las inferiores de Talleres de Córdoba, donde su habilidad y potencia lo convirtieron en una de las grandes promesas del club. Pero su talento le permitió dar el salto al fútbol europeo, al sumarse al Karpaty Lviv de Ucrania.
Tras esa etapa en el exterior, regresó a la Argentina para continuar su carrera en Villa Dálmine y Estudiantes de Caseros, además de tener un breve paso por el fútbol uruguayo con Atenas de San Carlos. En 2021 atravesó uno de los momentos más duros de su vida deportiva, al sufrir un grave incidente durante un partido que puso en riesgo su físico.
Pese a todo, su fortaleza lo llevó a sobreponerse y ser parte del histórico ascenso de Instituto de Córdoba a Primera División en 2022. Con el paso del tiempo, el desgaste emocional y la exigencia del deporte lo llevaron a cerrar su ciclo profesional en Atlético San Miguel.
Su vida después del fútbol
Tras dejar el fútbol, Sánchez eligió enfocarse en su bienestar y tomarse un respiro luego de una maratónica carrera. Aunque no descarta volver al verde césped, en la actualidad cuida su salud mental.
