La importancia de la salud mental: la conmovedora historia de un futbolista que la rompía en la Córdoba

Tras esa etapa en el exterior, regresó a la Argentina para continuar su carrera en Villa Dálmine y Estudiantes de Caseros, además de tener un breve paso por el fútbol uruguayo con Atenas de San Carlos. En 2021 atravesó uno de los momentos más duros de su vida deportiva, al sufrir un grave incidente durante un partido que puso en riesgo su físico.