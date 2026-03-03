Fue campeón con Newell's y River, jugó en Europa y hoy administra geriátricos: la nueva vida de Vella

En el tramo final de su carrera, Vella regresó al ámbito local para jugar en Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, donde finalmente decidió colgar los botines en 2017.

Su vida después del retiro

Después de dejar el fútbol, Vella decidió enfocarse en el cuidado de adultos mayores. En la actualidad administra varias residencias en distintas ciudades, con el objetivo principal de ofrecer una atención integral y un seguimiento cercano para los adultos que residen en sus instalaciones.