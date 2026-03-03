Fue campeón con Newell's y River, jugó en Europa y hoy administra geriátricos: la nueva vida de Vella
Luciano Vella brilló en el fútbol argentino y logró el histórico ascenso con River. Tras su retiro, le dio un giro rotundo a su vida y cambió de profesión.
Luciano Vella se destacó como uno de los defensores más sólidos del fútbol argentino. Brilló en Newell’s, donde fue campeón en 2004 de la mano de Américo "Tolo" Gallego, y en River, siendo fundamental en el ascenso de 2012, lo que le abrió las puertas para dar el salto a Europa.
Tras retirarse del fútbol profesional, decidió alejarse de la vida deportiva y explorar nuevos caminos. Luego de una extensa carrera, Vella se dedicó a los negocios y es propietario de varias residencias para adultos mayores, una actividad que le brindó un ritmo de vida más tranquilo.
Luciano Vella y su paso por el futbol
Vella construyó una carrera sólida como defensor dentro del verde césped. Sus primeros pasos los dio en Newell’s Old Boys, donde su rendimiento le permitió ser parte del equipo campeón del Torneo Clausura 2004 bajo la dirección del “Tolo” Gallego.
Más adelante, el exlateral derecho se sumó a River Plate, donde fue pieza clave durante el proceso de ascenso en 2012. Este logro lo metió en la historia del club en una época oscura y adversa para la institución de Núñez.
Su gran rendimiento le abrió puertas del viejo continente, más precisamente de España. Allí defendió los colores del Cádiz, donde demostró su potencial dentro del terreno de juego, aunque también jugó en el Rapid Bucarest de Rumania.
En el tramo final de su carrera, Vella regresó al ámbito local para jugar en Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, donde finalmente decidió colgar los botines en 2017.
Su vida después del retiro
Después de dejar el fútbol, Vella decidió enfocarse en el cuidado de adultos mayores. En la actualidad administra varias residencias en distintas ciudades, con el objetivo principal de ofrecer una atención integral y un seguimiento cercano para los adultos que residen en sus instalaciones.
