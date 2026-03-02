El futbolista que tuvo que cortar su carrera para ir a Malvinas y luego pudo continuar

Con el "Cacique", De Luca alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana en 1992, un logro que le permitió ganarse el corazón de los hinchas de Colo Colo.

Su vida después del retiro

Tras retirarse del fútbol, De Luca decidió dedicarse al sector inmobiliario. Este cambio le brindó la oportunidad de pasar más tiempo con su familia, al mismo tiempo que logró tranquilidad y seguridad financiera lejos de las canchas.