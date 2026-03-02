El futbolista que tuvo que cortar su carrera para ir a Malvinas y luego pudo continuar
Una herida de bala puso en riesgo su vida, pero la fuerza de voluntad y el amor propio lo sacaron adelante. Campeón sudamericano, brilló en el fútbol chileno. Los detalles en la nota.
La Guerra de Malvinas dejó una huella profunda en toda una generación de argentinos, incluyendo a Gustavo De Luca, quien interrumpió su carrera futbolística en 1982 para servir a su país. Al regresar, volvió a jugar en River, pero las lesiones pusieron en duda su continuidad en el fútbol.
De Luca, surgido de las inferiores del “Millonario”, jugó en varios clubes del fútbol argentino, como Nueva Chicago y All Boys, aunque su mejor versión se vio en Chile, donde se consagró campeón sudamericano con Colo Colo. A los 34 años, decidió retirarse del verde césped y reinventarse nuevamente, esta vez en el mundo inmobiliario.
Gustavo De Luca y su paso por el futbol
De Luca comenzó su carrera en las divisiones juveniles de River, donde coincidió con jugadores que después se destacarían a nivel nacional, como Sergio Goycochea y Néstor Gorosito. Cuando asomaba como una de las grandes figuras del ámbito local, en 1982, su vida dio un giro inesperado: fue seleccionado para combatir en la Guerra de Malvinas.
Durante el conflicto, sufrió una herida de bala que le dejó secuelas físicas importantes, poniendo a prueba su fortaleza tanto dentro como fuera de la cancha. Al regresar, intentó retomar su camino en River, pero una lesión en la rodilla le impidió debutar en la Primera División.
Esto lo llevó a continuar su carrera en el fútbol de ascenso, defendiendo los colores de clubes como Nueva Chicago y All Boys. Pero su destino estaba en el exterior: primero jugó en Santiago Wanderers y luego en Colo Colo, ambos elencos de Chile.
Con el "Cacique", De Luca alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana en 1992, un logro que le permitió ganarse el corazón de los hinchas de Colo Colo.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol, De Luca decidió dedicarse al sector inmobiliario. Este cambio le brindó la oportunidad de pasar más tiempo con su familia, al mismo tiempo que logró tranquilidad y seguridad financiera lejos de las canchas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario