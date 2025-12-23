Conmoción en el fútbol alemán: murió un futbolista tras caer de una aerosilla desde 70 metros
El siniestro ocurrió en la estación de esquí en Montenegro. El impacto contra el suelo resultó letal para el jugador de 34 años, quien falleció de manera instantánea.
El fútbol europeo se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Sebastian Hertner, capitán del ETSV Hamburg y exreferente del ascenso alemán.
El deportista de 34 años perdió la vida este martes tras un impactante accidente en un centro de esquí en Montenegro, mientras se encontraba de vacaciones junto a su esposa.
El siniestro ocurrió en la estación de esquí Savin Kuk, ubicada en la zona montañosa de abljak. Según los informes preliminares de la policía local, la tragedia se desencadenó cuando uno de los cables de la aerosilla que transportaba a la pareja se desprendió, provocando una caída libre desde una altura aproximada de 70 metros.
El impacto contra el suelo resultó letal para Hertner, quien falleció de manera instantánea. Su esposa, que también cayó al vacío desde la misma altura, logró sobrevivir al golpe y fue rescatada y trasladada de urgencia a un hospital cercano; aunque presenta heridas de gravedad, los últimos reportes médicos indican que se encuentra en estado estable.
Las autoridades de Montenegro han iniciado una investigación criminal para determinar si existieron fallas en el mantenimiento del complejo turístico. El alcalde de abljak calificó el hecho como una "tragedia inaceptable" y exigió transparencia absoluta para hallar a los responsables del desperfecto técnico.
Quién fue Sebastian Hertner
Hertner no era un nombre más en el fútbol alemán, ya que fue un símbolo de liderazgo en las categorías de ascenso. Surgió de las juveniles del VfB Stuttgart y llegó a vestir la camiseta de la Selección de Alemania en las categorías Sub-18 y Sub-19.
El futbolista defendió los colores de clubes históricos como el 1860 Múnich y el Darmstadt 98. Su momento más glorioso fue en el Erzgebirge Aue, donde fue pieza clave para lograr el ascenso a la segunda división (2. Bundesliga).
En la actualidad, en la etapa final de su carrera, Hertnerse desempeñaba como lateral izquierdo y capitán en el ETSV Hamburg, donde era respetado por su rol como mentor de los jugadores más jóvenes.
Desde la Bundesliga hasta las ligas regionales, los mensajes de condolencias inundaron las redes sociales. "Perdimos a un ser humano excepcional", expresaron desde su actual club en un comunicado que refleja el vacío que deja su partida.
La comunidad del fútbol alemán planea realizar minutos de silencio en las próximas jornadas en memoria de un jugador que, por su profesionalismo y entrega, dejó una marca imborrable en cada institución que representó.
