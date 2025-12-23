Conmoción en el fútbol alemán: murió un futbolista tras caer de una aerosilla desde 70 metros

Quién fue Sebastian Hertner

Hertner no era un nombre más en el fútbol alemán, ya que fue un símbolo de liderazgo en las categorías de ascenso. Surgió de las juveniles del VfB Stuttgart y llegó a vestir la camiseta de la Selección de Alemania en las categorías Sub-18 y Sub-19.

El futbolista defendió los colores de clubes históricos como el 1860 Múnich y el Darmstadt 98. Su momento más glorioso fue en el Erzgebirge Aue, donde fue pieza clave para lograr el ascenso a la segunda división (2. Bundesliga).

En la actualidad, en la etapa final de su carrera, Hertnerse desempeñaba como lateral izquierdo y capitán en el ETSV Hamburg, donde era respetado por su rol como mentor de los jugadores más jóvenes.

Desde la Bundesliga hasta las ligas regionales, los mensajes de condolencias inundaron las redes sociales. "Perdimos a un ser humano excepcional", expresaron desde su actual club en un comunicado que refleja el vacío que deja su partida.

La comunidad del fútbol alemán planea realizar minutos de silencio en las próximas jornadas en memoria de un jugador que, por su profesionalismo y entrega, dejó una marca imborrable en cada institución que representó.