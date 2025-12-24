¿Qué equipo fue? El plantel de los '40 que llegó a convertir 21 goles en sólo tres partidos

Todos los logros del histórico plantel

“La Máquina” se llevó varios campeonatos locales, entre los que se destacan las ligas de 1941, 1942 y 1945, y además formó el núcleo del equipo que volvió a levantar el título en 1947. A estos logros se sumaron la Copa Aldao y otros trofeos internacionales de la época, que convirtieron al equipo en uno de los más temidos de Sudamérica por su poderío ofensivo.