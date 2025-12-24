¿Qué equipo fue? El plantel de los '40 que llegó a convertir 21 goles en sólo tres partidos
Este equipo marcó un antes y después en el fútbol argentino, ingresando en las páginas doradas del deporte mundial. Los detalles en la nota.
El fútbol argentino, a lo largo de su extensa y rica historia, contó con grandes equipos que marcaron un antes y después gracias a su aceitado funcionamiento dentro del verde césped que les permitió alzarse con diferentes títulos. El Boca de Carlos Bianchi o el Independiente de José Pastoriza son un claro ejemplo, aunque La Máquina de River del 1940 fue el primer gran equipo.
El plantel invencible de los 40s
El equipo comenzó a consolidarse bajo la dirección de Renato Cesarini, quien impulsó un estilo de juego ofensivo y agresivo, basado en la movilidad y la circulación rápida del balón. Toda una novedad para aquel entonces.
En aquel gran plantel aparecieron jugadores que luego se convertirían en auténticas leyendas: Adolfo Pedernera, Ángel Labruna, José Manuel Moreno, Félix Loustau y Juan Carlos Muñoz, integrantes de la famosa delantera que marcaría un hito en la historia del club y definiría un estilo que influiría en futuras generaciones.
Hacia el cierre de aquel torneo de 1940, el equipo desplegó un poderío ofensivo impresionante: goleó 7-1 a Lanús, luego aplastó 7-0 a Chacarita y finalizó con un 7-1 frente a Atlanta.
Con figuras destacadas como D’Alessandro, autor de un hat-trick ante el "Granate", y un joven Labruna empezando a dejar su huella, este equipo del "Millonario" se consolidó como uno de los mejores plantel en la historia de la institución de Núñez.
Todos los logros del histórico plantel
“La Máquina” se llevó varios campeonatos locales, entre los que se destacan las ligas de 1941, 1942 y 1945, y además formó el núcleo del equipo que volvió a levantar el título en 1947. A estos logros se sumaron la Copa Aldao y otros trofeos internacionales de la época, que convirtieron al equipo en uno de los más temidos de Sudamérica por su poderío ofensivo.
