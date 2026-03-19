Fue ídolo de San Lorenzo y hoy tiene varias estaciones de servicio a su nombre
Entre sus hitos más grandes aparece la Copa Mercosur del 2001 con el "Ciclón". En la actualidad, las estaciones de servicio son su principal fuente de ingreso. De quién se trata.
Originario de Sunchales, Pablo Michelini fue uno de los futbolistas más importantes de San Lorenzo en la década del 2000. De la mano de Manuel Pellegrini, el santafesino se consolidó como un referente dentro del vestuario y se ganó el cariño de los hinchas tras salir campeón del Torneo Clausura y la Copa Mercosur en 2001.
Después de pasar por Deportivo Español y Racing, donde estuvo durante casi seis temporadas, decidió poner fin a su carrera debido a lesiones y orientó su vida hacia los negocios. En este rubro, invirtió en varias estaciones de servicio que se convirtieron en su principal sustento en la actualidad.
Pablo Michelini y su paso por el fútbol
Michelini comenzó su carrera profesional en Deportivo Español, debutando a los 18 años y destacándose por su talento, lo que despertó interés de varios clubes del fútbol argentino. Sin embargo, fue Racing quien logró incorporarlo y donde permaneció hasta 1999.
El punto más alto de su trayectoria llegó al "Ciclón". Bajo la dirección de Pellegrini se convirtió en una pieza fundamental del equipo, contribuyendo en la conquista del Torneo Clausura 2001 y la Copa Mercosur, el primer título internacional en la historia del club.
El nacido en Santa Fe continuó jugando hasta 2005, pero las lesiones comenzaron a limitar su rendimiento y continuidad en el campo de juego. Ante estas dificultades, decidió ponerle fin a su carrera profesional y dar paso al costado.
Su vida después del retiro
Antes de retirarse del fútbol, Michelini ya pensaba en su futuro fuera de las canchas. Empezó a invertir en estaciones de servicio durante sus últimos años como jugador, un negocio que con el tiempo se convirtió en su principal actividad y fuente de ingresos.
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