Fue ídolo de San Lorenzo y hoy tiene varias estaciones de servicio a su nombre

Originario de Sunchales, Pablo Michelini fue uno de los futbolistas más importantes de San Lorenzo en la década del 2000. De la mano de Manuel Pellegrini, el santafesino se consolidó como un referente dentro del vestuario y se ganó el cariño de los hinchas tras salir campeón del Torneo Clausura y la Copa Mercosur en 2001.