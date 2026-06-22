Hinchas del Atlético de Madrid quemaron la camiseta de Julián Álvarez tras su pedido de transferencia
El delantero de la Selección Argentina sacudió el mercado europeo con unas explosivas declaraciones luego del triunfo ante Austria.
Tras el encuentro de este lunes por el Mundial 2026, Julián Álvarez rompió el silencio sobre su futuro y sus palabras desataron una ola de indignación entre los simpatizantes del Atlético de Madrid, al punto de que se viralizaron imágenes de hinchas prendiendo fuego la camiseta del atacante argentino.
La victoria de la Selección Argentina ante Austria no solo dejó como saldo la clasificación y el récord histórico de Lionel Messi, sino que también se convirtió en el escenario de una verdadera bomba para el mercado de pases europeo.
El detonante fue la llamativa honestidad con la que la "Araña" afrontó los micrófonos en la zona mixta del estadio. Lejos de apelar a las respuestas de cassette, el ex River asumió la situación de frente.
“Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar”, expresó el goleador de manera tajante.
Bronca de los hinchas del Atlético de Madrid con Julián Álvarez
El quiebre absoluto con la parcialidad madrileña se dio inmediatamente después, cuando el futbolista de Calchín blanqueó su postura de abandonar la institución dirigida por Diego Simeone de cara a la próxima temporada.
“Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, lanzó Julián Álvarez sin titubear.
Esta declaración impactó de lleno en España, ya que dejó en evidencia su firme deseo de cambiar de aire una vez que finalice la Copa del Mundo.
La respuesta del público del Atlético fue inmediata y descarnada en las plataformas digitales, donde comenzaron a multiplicarse videos de fanáticos quemando la indumentaria con el dorsal del delantero argentino, marcando un punto de no retorno en su relación con la afición de cara al receso europeo.
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