Hinchas del Atlético de Madrid quemaron la camiseta de Julián Álvarez tras su pedido de transferencia

“Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, lanzó Julián Álvarez sin titubear.

Esta declaración impactó de lleno en España, ya que dejó en evidencia su firme deseo de cambiar de aire una vez que finalice la Copa del Mundo.

La respuesta del público del Atlético fue inmediata y descarnada en las plataformas digitales, donde comenzaron a multiplicarse videos de fanáticos quemando la indumentaria con el dorsal del delantero argentino, marcando un punto de no retorno en su relación con la afición de cara al receso europeo.