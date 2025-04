Fuerte denuncia de un ex Boca contra Riquelme: "Dije que no y se me vino todo abajo"

Actualmente jugador del Metropolitan FC de Puerto Rico, el ex Boca detalló que tras rechazar esa propuesta, su situación cambió drásticamente. “Se me acercó el Chelo Delgado y me dijo que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro representante. Yo decía que si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quién quedarme, por eso les dije que no. Ganaron las elecciones y se quedaron cuatro años más”, agregó.

Fuerte denuncia de un ex Boca contra Riquelme: "Dije que no y..."

Según su testimonio, esa decisión le costó oportunidades deportivas. “Les dije que no y ya me empezaron a mandar al banco, no me citaban aunque hacía las cosas bien en quinta. Arranqué en cuarta y también me tiraban abajo. Son cuestiones del fútbol de ahora, con quién te manejás y esas cosas”, afirmó.

Coira, que antes de llegar a Boca tuvo pasos por el Real Madrid y el Valencia, también reveló que Jorge Almirón intentó sumarlo al plantel profesional, pero desde la dirigencia frenaron la posibilidad. “Cuando Almirón vino, que no era de la mano de ellos como Herrón, Ibarra, Battaglia, me vio en un partido en cuarta y me subió. Le habrán dicho que no me podía poner, y listo, me limpiaron”, denunció.

El mediocampista contó además cómo fue su salida del club a fines del año pasado, cuando decidió buscar nuevos horizontes tras no recibir el contrato que, según explicó, había sido pactado durante la gestión de Daniel Angelici. “En Boca tenía un semi contrato hasta los 18, yo tenía que firmar uno nuevo, estaba firmado con Angelici. Llegó Riquelme y se hizo el pelotudo, no hicimos nada. Entonces me agarré de eso: ‘o vamos a juicio o me dejás libre’”, explicó.

Finalmente, tras una breve estadía en Godoy Cruz, partió al fútbol puertorriqueño. “Hablé con Giunta y con Soñora. Me dijeron que me entendían, y claro que me iban a entender, si no estaba jugando. Me dejaron ir”, cerró. Y concluyó con una crítica directa a la conducción actual: “Román no da la cara. Mandó gente a hablar conmigo. Como yo hay un montón de chicos a los que les pasó lo mismo. Se manejan mal”.