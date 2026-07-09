El conmovedor video de la AFA con la Selección Argentina y René Favaloro

Hacia el final de la pieza audiovisual, tras las imágenes del triunfo y el desahogo de los hinchas en el cruce frente a Egipto, la voz del cardiólogo define la jornada como un día trascendental para la historia, demostrando que los ciudadanos están verdaderamente unidos. El cierre muestra a Lionel Messi visiblemente quebrado, mientras el doctor asegura estar "profundamente emocionado", culminando con la motivación de ir todos juntos a los cuartos de final.