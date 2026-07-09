El conmovedor video de la AFA con la Selección Argentina y René Favaloro
La AFA publicó un emotivo video que mezcla a René Favaloro con imágenes de la Selección Argentina para celebrar el pase a los cuartos del Mundial.
En las últimas horas, la AFA dio a conocer un impactante spot que rápidamente se volvió viral en las redes. El material audiovisual combina frases históricas del reconocido médico cardiólogo René Favaloro con los momentos de mayor tensión y alegría que atravesó el equipo nacional ante Egipto durante el Mundial 2026.
El corazón de la Selección Argentina y el mensaje de Favaloro
El clip arranca con una premisa clara afirmando que "si hay un país que sabe de corazón es Argentina". A través de un emotivo archivo, Favaloro reflexiona sobre el sufrimiento y afirma que vive "sufriendo a lo loco", mientras se observan los gestos de angustia de Lionel Scaloni y los jugadores albicelestes en pleno campo de juego.
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Haciendo un paralelismo con la recuperación de un "infarto agudo", el histórico médico destaca que para salir adelante es indispensable "comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo". Además, resalta la importancia de sacrificar el lucimiento individual siempre en claro beneficio de lo colectivo.
Hacia el final de la pieza audiovisual, tras las imágenes del triunfo y el desahogo de los hinchas en el cruce frente a Egipto, la voz del cardiólogo define la jornada como un día trascendental para la historia, demostrando que los ciudadanos están verdaderamente unidos. El cierre muestra a Lionel Messi visiblemente quebrado, mientras el doctor asegura estar "profundamente emocionado", culminando con la motivación de ir todos juntos a los cuartos de final.
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