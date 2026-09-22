Fuerte reclamo del fútbol femenino de San Lorenzo: deudas, abandono y falta de obra social
Las Santitas publicaron un duro comunicado exponiendo falencias graves de la dirigencia en salud, salarios y logística. Pese al éxito deportivo, las jugadoras aseguran sentirse olvidadas.
El fútbol femenino de San Lorenzo atraviesa un momento de máxima tensión institucional. A través de un contundente comunicado en redes sociales, las jugadoras del plantel profesional alzaron la voz para denunciar una serie de irregularidades económicas, médicas y logísticas que padecen desde hace meses por parte de la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta.
El reclamo expone una brecha enorme entre la entrega deportiva del equipo y las condiciones en las que deben competir. Pese a haberse consagrado campeonas el año pasado y de lograr el subcampeonato en el Apertura 2026, el plantel sostiene que trabaja en un contexto indigno que afecta directamente su desempeño y salud física.
Exigencias del fútbol femenino de San Lorenzo, deudas económicas y falta de cobertura médica
Entre las denuncias más graves sobresale la falta de obra social desde hace más de un año. Según explicaron las futbolistas, ante cualquier lesión o estudio clínico deben costear los gastos de su propio bolsillo o recurrir al sistema público de salud. A esto se le suma la ausencia recurrente de un médico durante los entrenamientos diarios y la entrega de un solo juego de indumentaria para toda la temporada.
En el plano financiero, la situación tampoco muestra respuestas. El plantel reclama el pago adeudado de los premios de 2025 y de la primera mitad del 2026, además de haber sufrido el incumplimiento en las cláusulas de actualización salarial acordadas por inflación o paritarias de AFA.
La desatención llegó al punto de que, en el último encuentro como visitante frente a Banfield el pasado 11 de septiembre, las jugadoras debieron trasladarse al predio de Luis Guillón por sus propios medios y en autos de aplicaciones móviles por la falta de un micro institucional.
Las deportistas confirmaron que enviaron una carta formal al presidente del club el mes pasado exponiendo todos estos puntos, pero no obtuvieron ninguna contestación. Actualmente, el equipo se ubica en la quinta posición del torneo local y exige soluciones inmediatas para garantizar condiciones mínimas de profesionalismo, cobertura médica integral y herramientas de trabajo adecuadas de cara a las próximas fechas del campeonato.
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