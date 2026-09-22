Fuerte reclamo del fútbol femenino de San Lorenzo: deudas, abandono y falta de obra social

Exigencias del fútbol femenino de San Lorenzo, deudas económicas y falta de cobertura médica

Entre las denuncias más graves sobresale la falta de obra social desde hace más de un año. Según explicaron las futbolistas, ante cualquier lesión o estudio clínico deben costear los gastos de su propio bolsillo o recurrir al sistema público de salud. A esto se le suma la ausencia recurrente de un médico durante los entrenamientos diarios y la entrega de un solo juego de indumentaria para toda la temporada.