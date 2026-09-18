Los 11 de Boca para el clásico ante San Lorenzo por el Torneo Clausura
Tras abrochar la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana en Brasil, Rodolfo Arruabarrena prepara lo mejor que tiene para este domingo.
Boca no tiene tiempo para relajarse. Con el pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana en el bolsillo tras igualar 1-1 frente a San Pablo en el Morumbí y sellar un 2-1 global, el Xeneize vuelve a poner la mira en el ámbito local. Este domingo a las 14.45, el conjunto de la Ribera se medirá ante San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain por la décima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo firme de seguir sumando para trepar a lo alto de la Zona A.
La decisión de Rodolfo Arruabarrena para esta cita es clara: al no haber compromisos internacionales en la semana, pondrá lo mejor que tiene en cancha. El elenco conducido por el Vasco se ubica en puestos de acceso a los Playoffs del certamen local, pero enfrente tendrá a un rival directo en las posiciones que busca acortar distancias en su propio estadio, por lo que el cuerpo técnico no guardará piezas.
En ese contexto, el entrenador azul y oro ya bosqueja un once inicial donde la principal incógnita pasa por la delantera. La duda radica en si Leonel Flores continuará desde el arranque o si se mete en el equipo Sebastián Villa para ser el acompañante del uruguayo Miguel Merentiel. Por su parte, Alan Velasco volverá a desempeñarse como el enlace del equipo, buscando recuperar su mejor versión futbolística tras una pálida actuación en suelo brasileño.
El dato clave pasa por el eje del campo y la defensa, donde la estructura se mantendrá con la jerarquía de Leandro Paredes junto a Santiago Ascacíbar y Milton Delgado en la contención, mientras que Álvaro Montero custodiará el arco.
Los 11 de Boca para el clásico ante San Lorenzo por el Torneo Clausura
Con ese panorama, el probable equipo de Boca para visitar el Nuevo Gasómetro saldría con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.
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