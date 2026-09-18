Los 11 de Boca para el clásico ante San Lorenzo por el Torneo Clausura

Boca no tiene tiempo para relajarse. Con el pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana en el bolsillo tras igualar 1-1 frente a San Pablo en el Morumbí y sellar un 2-1 global, el Xeneize vuelve a poner la mira en el ámbito local. Este domingo a las 14.45, el conjunto de la Ribera se medirá ante San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain por la décima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo firme de seguir sumando para trepar a lo alto de la Zona A.