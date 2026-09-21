La confesión de Miguel Merentiel tras la victoria de Boca ante San Lorenzo: "Me putearon todos"

La jugada desperdiciada por Miguel Merentiel, la victoria de Boca ante San Lorenzo y las marcas del goleador

Transcurrían 26 minutos de la parte inicial cuando el atacante uruguayo combinó con Alan Velasco, quien lo asistió con un exquisito pase filtrado. Al quedar cara a cara con José Devecchi, intentó picarle la pelota al arquero azulgrana pero el disparo no tuvo destino de red. "En el primer tiempo me tocó esa jugada en la que el arquero me amaga y después mis compañeros me putearon todos porque había errado el gol", confesó distendido el delantero en diálogo con El Canal de Boca.