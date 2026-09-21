La confesión de Miguel Merentiel tras la victoria de Boca ante San Lorenzo: "Me putearon todos"
El goleador uruguayo convirtió en el triunfo xeneize en la Bombonera, pero reconoció entre risas la bronca del plantel por una insólita jugada desperdiciada.
Boca se quedó con un clásico electrizante al vencer por 2-0 a San Lorenzo, en una jornada donde Miguel Merentiel volvió a ser determinante. La Bestia liquidó la historia en el complemento y continuó agigantando sus impresionantes números en la institución, aunque tras el pitazo final dejó una divertida revelación sobre una acción que desató el enojo de todo el equipo en la primera etapa.
La jugada desperdiciada por Miguel Merentiel, la victoria de Boca ante San Lorenzo y las marcas del goleador
Transcurrían 26 minutos de la parte inicial cuando el atacante uruguayo combinó con Alan Velasco, quien lo asistió con un exquisito pase filtrado. Al quedar cara a cara con José Devecchi, intentó picarle la pelota al arquero azulgrana pero el disparo no tuvo destino de red. "En el primer tiempo me tocó esa jugada en la que el arquero me amaga y después mis compañeros me putearon todos porque había errado el gol", confesó distendido el delantero en diálogo con El Canal de Boca.
Lejos de decaer, el ex Defensa y Justicia ratificó su fortaleza mental para buscar revancha. La recompensa llegó en el segundo tiempo gracias a una de las armas principales del conjunto de la Ribera: una proyección por la banda izquierda de Lautaro Blanco que terminó en un centro preciso para que Merentiel empujara el balón al gol y sentenciara el 2-0 definitivo.
El atacante valoró la postura del equipo y el aporte de los laterales para generar peligro constante. Además, el grito le permitió alcanzar registros notables: le anotó por cuarta vez al Ciclón y llegó a 11 festejos en 28 clásicos disputados. Con 62 gritos acumulados desde su llegada, se ubicó en el puesto 24 de la tabla histórica de goleadores del club —a solo un tanto de Jorge Comas y a dos de Ricardo Gareca— y se consolidó como el cuarto máximo anotador extranjero en la historia de la institución.
Sin mirar demasiado las estadísticas, Merentiel reafirmó su compromiso para mantener la racha en la temporada, donde ya suma 11 conquistas y continúa siendo la principal carta de gol en el ataque xeneize.
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