El exfutbolista e ídolo de Newell's Old Boys, Maxi Rodríguez, estalló en las redes sociales con durísimas críticas contra el árbitro Nicolás Ramírez, quien quedó nuevamente en el centro de la escena tras expulsar a dos jugadores de la "Lepra" en la derrota y eliminación ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.