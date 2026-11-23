Furia de Maxi Rodríguez contra Nicolás Ramírez tras la eliminación de Newell's ante Gimnasia
El ídolo de Newell's apuntó sin filtro contra el árbitro Nicolás Ramírez luego de las dos expulsiones ante Gimnasia en el Clausura.
El exfutbolista e ídolo de Newell's Old Boys, Maxi Rodríguez, estalló en las redes sociales con durísimas críticas contra el árbitro Nicolás Ramírez, quien quedó nuevamente en el centro de la escena tras expulsar a dos jugadores de la "Lepra" en la derrota y eliminación ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.
La furia de la "Fiera" se desató luego de que el juez condicionara el desenlace del partido con dos tarjetas rojas en momentos clave, una actuación que generó indignación en todo el mundo rojinegro y reavivó los cuestionamientos sobre el desempeño arbitral en instancias decisivas del fútbol argentino.
El descargo de Maxi Rodríguez en redes y las dos expulsiones que marcaron el partido
Sin filtros, Maxi Rodríguez apuntó directamente contra el protagonismo que vienen tomando los jueces por encima de los futbolistas y del juego mismo.
"Ya no nos preguntamos contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica, ahora preguntamos quién es el árbitro. Ya no hablamos de qué bien jugó el 10 o el 5, ahora la figura de los partidos son los árbitros", escribió el exmediocampista.
El encuentro cambió por completo en el tiempo suplementario, instancia en la que se encendió la polémica definitiva. Newell's sufrió dos expulsiones por doble tarjeta amarilla —primero Jerónimo Russo y luego Martín Ortega—, quedando en clara inferioridad numérica frente a un Gimnasia que supo aprovechar los espacios para sellar la clasificación y dejar al equipo rosarino con las manos vacías.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario