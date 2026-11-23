La Selección Argentina, en cuartos de final del Mundial de Talla Baja

La Selección Argentina de Talla Baja pudo viajar a Marruecos gracias a la ayuda de Marcos Senesi y ya está en los cuartos de final. En el debut goleó 5-0 a Jordania, con goles de Martín Antúnez (2), Catriel Brassesco (2) y Lucas Deamigo. Después le ganó 3-1 a Irak con un triplete de Antúnez, que ya suma cinco goles en el torneo. La Albiceleste cerrará la fase de grupos mañana, martes 24 de noviembre, a las 15 (hora argentina), frente a Brasil.