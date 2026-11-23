Escándalo en el Mundial de Talla Baja: Colombia y Marruecos se pelearon y tuvo que entrar la Policía
Colombia y Marruecos se pelearon tras el 1-1 en el Mundial de Talla Baja, en Rabat, y la policía tuvo que entrar al campo para separar a los futbolistas.
El Mundial de Talla Baja 2026 quedó envuelto en un escándalo. Después del 1-1 entre Colombia y Marruecos, en Rabat, los futbolistas de los dos seleccionados se pelearon en el campo de juego. Los cuerpos técnicos y los árbitros no pudieron separarlos, y tuvo que intervenir la policía para terminar con los incidentes.
Todo arrancó con el pitazo final, cuando los jugadores colombianos festejaron el empate ante el local. A los futbolistas marroquíes no les gustó la celebración y fueron a recriminarles.
Los cruces verbales pasaron rápido a empujones, manotazos y golpes de puño. La pelea siguió durante varios minutos y algunos jugadores terminaron en el suelo. Finalmente, la policía entró al campo para separar a los protagonistas. Por ahora no hay información sobre posibles sanciones de la organización a las dos selecciones involucradas.
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La Selección Argentina, en cuartos de final del Mundial de Talla Baja
La Selección Argentina de Talla Baja pudo viajar a Marruecos gracias a la ayuda de Marcos Senesi y ya está en los cuartos de final. En el debut goleó 5-0 a Jordania, con goles de Martín Antúnez (2), Catriel Brassesco (2) y Lucas Deamigo. Después le ganó 3-1 a Irak con un triplete de Antúnez, que ya suma cinco goles en el torneo. La Albiceleste cerrará la fase de grupos mañana, martes 24 de noviembre, a las 15 (hora argentina), frente a Brasil.
El campeón defensor busca repetir
Es la segunda edición del Mundial de Talla Baja. Se juega en Rabat y participan 16 selecciones. Argentina ganó la primera, en 2023, y defiende el título.
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