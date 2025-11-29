Furor por la remera para los 5K de Racing: récords de inscriptos pero todavía hay tiempo para participar
El domingo 7 de diciembre se realizará la carrera de Racing, que ya lleva 13 años ininterrumpidos y una multitud participará del evento.
Racing Club vuelve a ponerse la camiseta del deporte y la pasión. El próximo domingo 7 de diciembre, desde las 8 de la mañana, se realizará la 13° edición de la tradicional prueba atlética 5K de Racing Club, la única competencia de running organizada por un club grande que se sostiene de manera ininterrumpida desde 2012.
El evento, ya instalado como un clásico del calendario deportivo nacional, convoca cada año a miles de corredores, hinchas, familias y socios que comparten un denominador común: el amor por la Academia. Los organizadores recordaron que se necesita el apto físico para la competencia.
Y para esta oportunidad los participantes ya conocen cómo será la remera para la competencia y generó entusiasmo entre la gente.
La remera para los 5K de Racing:
Una carrera con sello propio y llegada en el Cilindro
La largada será sobre la calle Colón a las 8 h, pero lo más emotivo llegará al final. Tal como sucede cada año, los participantes cerrarán su recorrido en el lugar más simbólico para el pueblo racinguista: ingresarán al Estadio Presidente Perón y darán una vuelta completa al mítico campo de juego.
El ingreso al Cilindro transforma la llegada en una verdadera fiesta: música, color, cantos y la energía racinguista que habitualmente se vive los fines de semana. Una combinación única que fusiona running, fútbol y pasión popular.
Distancias para todos los niveles
Aunque la competencia nació como una carrera de 5 kilómetros, hoy ofrece tres opciones para incluir a corredores de todas las edades y niveles:
-
10K (Competitiva)
-
5K (Competitiva)
-
1K (Participativo)
Todos los inscriptos recibirán la remera oficial y la medalla finisher al cruzar la meta. Además, se espera un fuerte nivel deportivo, con la presencia confirmada de atletas de élite y del equipo de Atletismo Racing Club (ARC) en las distancias competitivas.
Inscripciones y beneficios para socios
Las inscripciones ya están disponibles en el sitio oficial del evento:
Los socios de Racing cuentan con un descuento especial sobre el valor de la inscripción.
Retiro de kits
El retiro de kits se realizará el sábado 6 de diciembre, de 10 a 18 h, en el local de Cetrogar del Alto Avellaneda Shopping.
Quienes no puedan asistir ese día podrán optar por contratar un servicio adicional para retirar el kit el mismo domingo en el estadio, antes de la largada.
Una organización a la altura de la tradición
El evento es coordinado por el grupo de Atletismo de Racing Club, acompañado por distintas áreas del club que trabajan de forma conjunta para garantizar una mañana de deporte, emoción y disfrute pleno.
Con su continuidad sostenida y su llegada icónica en el Cilindro, la 5K de Racing Club vuelve a demostrar por qué es una de las carreras más esperadas del año por corredores y fanáticos.
