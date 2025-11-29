Furor por la remera para los 5K de Racing: récords de inscriptos pero todavía hay tiempo para participar

El ingreso al Cilindro transforma la llegada en una verdadera fiesta: música, color, cantos y la energía racinguista que habitualmente se vive los fines de semana. Una combinación única que fusiona running, fútbol y pasión popular.

Distancias para todos los niveles

Aunque la competencia nació como una carrera de 5 kilómetros, hoy ofrece tres opciones para incluir a corredores de todas las edades y niveles:

10K (Competitiva)

5K (Competitiva)

1K (Participativo)

Todos los inscriptos recibirán la remera oficial y la medalla finisher al cruzar la meta. Además, se espera un fuerte nivel deportivo, con la presencia confirmada de atletas de élite y del equipo de Atletismo Racing Club (ARC) en las distancias competitivas.

Inscripciones y beneficios para socios

Las inscripciones ya están disponibles en el sitio oficial del evento:

https://5kracingclub.com.ar

Los socios de Racing cuentan con un descuento especial sobre el valor de la inscripción.

Retiro de kits

El retiro de kits se realizará el sábado 6 de diciembre, de 10 a 18 h, en el local de Cetrogar del Alto Avellaneda Shopping.

Quienes no puedan asistir ese día podrán optar por contratar un servicio adicional para retirar el kit el mismo domingo en el estadio, antes de la largada.

Una organización a la altura de la tradición

El evento es coordinado por el grupo de Atletismo de Racing Club, acompañado por distintas áreas del club que trabajan de forma conjunta para garantizar una mañana de deporte, emoción y disfrute pleno.

Con su continuidad sostenida y su llegada icónica en el Cilindro, la 5K de Racing Club vuelve a demostrar por qué es una de las carreras más esperadas del año por corredores y fanáticos.