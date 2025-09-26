Aldosivi vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Con la urgencia de sumar de a tres, el Tiburón recibe al Bicho en el marco de la décima fecha del certamen doméstico, desde las 14:30 de este sábado.
El Estadio José María Minella será el escenario de un cruce crucial este sábado a las 14:30 por la fecha 10 del Torneo Clausura. Se enfrentan Aldosivi, sumergido en una profunda crisis, y Argentinos Juniors, que llega con la ambición de escalar posiciones en la tabla.
El equipo marplatense atraviesa un momento desesperante. Tras caer 2-0 ante Tigre (en un partido marcado por una interrupción por lluvia), el "Tiburón" ocupa el último puesto en las dos tablas relevantes para su futuro: la de promedios (con un coeficiente de 0.720) y la anual (con apenas 18 puntos).
A falta de solo siete fechas para el final del campeonato, el panorama es sombrío: Aldosivi solo anotó un gol a favor y aún no ha conseguido ninguna victoria en este Clausura. La necesidad de un cambio de rumbo es extrema para mantener la categoría. La frustración de los hinchas es palpable y se ha manifestado públicamente, con un banderazo organizado y reclamos directos dirigidos al entrenador Guillermo Farré y al presidente Hernán Tillous antes del último encuentro.
El conjunto de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, llega con la moral alta tras la contundente goleada 3-0 sobre Banfield, impulsada por un doblete de Tomás Molina y un golazo de Alan Lescano. Aunque su presente ha sido irregular, el equipo busca recuperar el nivel que exhibió en el Torneo Apertura para asegurar su lugar en los playoffs y acercarse a las codiciadas plazas de clasificación para la próxima Copa Libertadores.
No obstante, el equipo deberá afrontar el desafío con una baja sensible: Matías Giménez Rojas sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el partido frente al "Taladro", una lesión que lo marginará de la competencia.
Formaciones del duelo
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi; Blas Palavecino, Federico Gino, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo de la Vega. DT: Guillermo Farré.
Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel o Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.
Aldosivi vs. Argentinos Juniors: datos del partido
- Hora: 14.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Yael Falcón Pérez
- Estadio: José María Minella
