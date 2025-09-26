Aldosivi vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

No obstante, el equipo deberá afrontar el desafío con una baja sensible: Matías Giménez Rojas sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el partido frente al "Taladro", una lesión que lo marginará de la competencia.

argentinos juniors Foto: X @AAAJoficial

Formaciones del duelo

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi; Blas Palavecino, Federico Gino, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo de la Vega. DT: Guillermo Farré.

Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel o Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

Aldosivi vs. Argentinos Juniors: datos del partido

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Yael Falcón Pérez

Estadio: José María Minella