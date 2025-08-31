Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Boca

Por su parte, el "Tiburón" atraviesa un difícil momento en el Torneo Clausura. Con solo 3 puntos en 6 fechas, producto de tres empates, el equipo marplatense viene de una derrota 1-0 ante Estudiantes. El conjunto de Mariano Charlier necesita sumar con urgencia para alejarse de la zona de descenso. Si la temporada terminara hoy, Aldosivi disputaría un desempate con Talleres para evitar el descenso directo, una situación que pone de manifiesto la urgencia por revertir su presente.