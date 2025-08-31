Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo, desde las 14:30, Boca Juniors visitará a Aldosivi en el Estadio José María Minella, en un partido crucial para ambos equipos. Tras conseguir dos victorias consecutivas que lo posicionaron en zona de clasificación para la Copa Libertadores 2026, el equipo de Miguel Ángel Russo buscará extender su racha positiva en un encuentro que se jugará sin público visitante.
Para este partido, Russo se ve forzado a realizar una única modificación en la formación que viene de ganar. La baja de Marco Pellegrino por una lesión en el obturador externo izquierdo lo mantendrá alejado de las canchas por al menos dos semanas, y su lugar en la defensa será ocupado por Ayrton Costa.
El resto del equipo se mantendrá sin cambios, con Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes en el mediocampo. En la delantera, la dupla uruguaya de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, goleadores en el último encuentro, buscará mantener su buen momento.
Por su parte, el "Tiburón" atraviesa un difícil momento en el Torneo Clausura. Con solo 3 puntos en 6 fechas, producto de tres empates, el equipo marplatense viene de una derrota 1-0 ante Estudiantes. El conjunto de Mariano Charlier necesita sumar con urgencia para alejarse de la zona de descenso. Si la temporada terminara hoy, Aldosivi disputaría un desempate con Talleres para evitar el descenso directo, una situación que pone de manifiesto la urgencia por revertir su presente.
Formaciones del duelo
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
Cómo ver en vivo Boca vs. Aldosivi
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
