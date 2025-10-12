Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025.
Aldosivi recibe este domingo en Mar del Plata a Huracán, en el marco del partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el Estadio José María Minella, con arbitraje Luis Lobo Medina. Se podrá ver por TNT Sports Premium.
El conjunto marplatense está último pero llega tras su primera victoria en el certamen; mientras que el “Globo” viene de ganar y desde el noveno lugar, se entusiasma con meterse en zona de playoffs.
El "Tiburón" de Mar del Plata consiguió un "batacazo" al vencer a Unión por 2 a 0 en Santa Fe, logrando un triunfo doblemente valioso: fue la primera victoria en el ciclo del técnico Guillermo Farré y el primer festejo en todo el semestre.
Aunque Aldosivi sigue en una situación comprometida con el descenso, este resultado reaviva su esperanza de permanecer en la máxima categoría. Para salir de la anteúltima posición en la tabla anual, el equipo deberá mantener esta racha y recortar la diferencia que lo separa de Talleres.
En Parque Patricios, Huracán volvió a ganar y brindó un respiro al cuestionado entrenador Frank Darío Kudelka. El "Globo" superó 1-0 a Banfield gracias a un gol de Luciano Giménez. Este triunfo rompe una racha adversa de cinco encuentros sin sumar de a tres, cuatro de los cuales terminaron sin que el equipo lograra siquiera convertir.
La victoria era urgente, especialmente después del duro golpe sufrido ante Once Caldas en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Formaciones de Aldosivi vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonatan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi, Matías García; Natanael Guzmán, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.
Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Cómo ver en vivo Aldosivi vs. Huracán
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
