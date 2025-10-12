Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Huracán

En Parque Patricios, Huracán volvió a ganar y brindó un respiro al cuestionado entrenador Frank Darío Kudelka. El "Globo" superó 1-0 a Banfield gracias a un gol de Luciano Giménez. Este triunfo rompe una racha adversa de cinco encuentros sin sumar de a tres, cuatro de los cuales terminaron sin que el equipo lograra siquiera convertir.

La victoria era urgente, especialmente después del duro golpe sufrido ante Once Caldas en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Formaciones de Aldosivi vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonatan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi, Matías García; Natanael Guzmán, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Cómo ver en vivo Aldosivi vs. Huracán

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.