Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

El "Tiburón" de Mar del Plata se encuentra en una posición desesperada, ocupando el último lugar tanto en la tabla general como en la de promedios, lo que implica una virtual caída a la Primera Nacional. Con apenas 24 puntos en la tabla anual y solo tres fechas por delante, el equipo está obligado a sumar tres puntos ante su público, buscando ese respiro temporal que lo saque de la temida zona roja; la buena noticia para ellos es que han conseguido dos triunfos en sus últimas tres presentaciones.