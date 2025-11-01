Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado, desde las 14:45, el Estadio José María Minella será testigo de un enfrentamiento de extremos: Aldosivi, sumergido en el drama del descenso, recibe a un Independiente Rivadavia exultante y pensando en la gloria.
El "Tiburón" de Mar del Plata se encuentra en una posición desesperada, ocupando el último lugar tanto en la tabla general como en la de promedios, lo que implica una virtual caída a la Primera Nacional. Con apenas 24 puntos en la tabla anual y solo tres fechas por delante, el equipo está obligado a sumar tres puntos ante su público, buscando ese respiro temporal que lo saque de la temida zona roja; la buena noticia para ellos es que han conseguido dos triunfos en sus últimas tres presentaciones.
En contraste, la "Lepra" mendocina ya ha asegurado su permanencia en la máxima categoría para 2026 y vive una auténtica fiesta: el equipo viene de eliminar a River de la Copa Argentina, obteniendo un pase a la primera final de su historia. Aunque en el Torneo Clausura se ubican 13º sin aspiraciones de playoffs, toda su concentración está puesta en el miércoles 5 de noviembre, día en que se medirán ante Argentinos Juniors por ese anhelado título que marcaría un hito en el fútbol mendocino.
Formaciones del encuentro
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes o Santiago Laquidain, Fernando Román Villalba; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani y Franco Rami. DT: Guillermo Farré.
Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Matías Valenti, Pedro Souto; Maximiliano Amarfil, Muricio Cardillo, Leonel Bucca, Santiago Muñoz; Nicolás Retamar y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
