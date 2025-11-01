Con un gol de Joao Pedro, Chelsea venció al Tottenham en la Premier League

Esto generó una gran repercusión, ya que en la semana, el DT Enzo Mates a aseguró que el ecuatoriano no estaba en su mejor forma física. Sobre el final tuvo algunas molestias físicas por el esfuerzo, pero terminó el encuentro sin problemas

Chelsea y Tottenham comparten el tercer puesto de la Premier League con 17 unidades. Los Blues recibirán a Wolverhampton en la próxima jornada, mientras que los Spurs del ‘Cuti’ Romero enfrentarán a Manchester United por la undécima fecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984683942646071539&partner=&hide_thread=false ¡¡AHORA SÍ!! Tras una gran recuperación, Moi Caicedo dejó SOLO a Joao Pedro para el 1-0 de Chelsea sobre Tottenham en la #PREMIERxESPN.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HIuLVUKzM9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

Una vez que finalice el campeonato, los cuatro primeros obtendrán el pase a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Emirates FA Cup 2025-26 y el equipo que termine quinto en la Premier League acceden a la UEFA Europa League 2026-27. Por su parte, el campeón de la Carabao Cup 2025-26 se clasifica a la UEFA Conference League 2026-27.