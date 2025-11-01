Con un gol de Joao Pedro, Chelsea venció al Tottenham en la Premier League
El equipo que cuenta con Enzo Fernández se impuso por 1-0 ante los Apura, en un partido correspondiente a la fecha 10 del torneo inglés.
Este sábado, Chelsea se impuso por 1-0 ante Tottenham, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Premier League. El único tanto del encuentro lo convirtió João Pedro Junqueira de Jesus a los 33 minutos del primer tiempo.
Durante el juego, el ecuatoriano Moisés Caicedo resaltó con su actuación, ya que asistió para que llegue la apertura del marcador de Chelsea ante Tottenham.
El gol llegó luego de que Caicedo recuperara una pelota en campo contrario y jugó con Pedro Neto, que metió un pase sin destino. Moi siguió presionando en el borde del área de los Spurs y robó nuevamente a Micky Van de Ven, para asistir en el área al delantero de los Blues.
El festejo fue sobre todo con el ecuatoriano, por su gran presión e interpretación del juego, para adelantar a su equipo en un partido complejo. Después llegó el agradecimiento de Joao Pedro a Caicedo.
En el complemento, Tottenham no pudo hacer mucho para cambiar el resultado. Además, Caicedo siguió destacando ya que influencia también en la recuperación, sobre todo por los intentos de Spurs de conseguir el empate.
Esto generó una gran repercusión, ya que en la semana, el DT Enzo Mates a aseguró que el ecuatoriano no estaba en su mejor forma física. Sobre el final tuvo algunas molestias físicas por el esfuerzo, pero terminó el encuentro sin problemas
Chelsea y Tottenham comparten el tercer puesto de la Premier League con 17 unidades. Los Blues recibirán a Wolverhampton en la próxima jornada, mientras que los Spurs del ‘Cuti’ Romero enfrentarán a Manchester United por la undécima fecha.
Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026
Una vez que finalice el campeonato, los cuatro primeros obtendrán el pase a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Emirates FA Cup 2025-26 y el equipo que termine quinto en la Premier League acceden a la UEFA Europa League 2026-27. Por su parte, el campeón de la Carabao Cup 2025-26 se clasifica a la UEFA Conference League 2026-27.
