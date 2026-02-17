Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. San Miguel
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. San Miguel por Copa Argentina.
El cruce entre Aldosivi y San Miguel abrirá este martes una nueva jornada de los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará desde las 17.00 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, escenario neutral elegido para el duelo eliminatorio.
El conjunto marplatense llega atravesando un arranque de temporada complejo. Pese a mostrar una propuesta ofensiva bajo la conducción de Guillermo Farré, los resultados todavía no acompañan y el equipo continúa sin victorias en el Torneo Apertura.
La reciente caída ante Tigre volvió a dejar en evidencia esa falta de eficacia que preocupa al cuerpo técnico, que ha probado variantes tácticas y cambios de nombres sin encontrar aún la solidez buscada. Ante este panorama, el choque copero aparece como una oportunidad ideal para cambiar el ánimo y conseguir el primer festejo del año.
En la vereda opuesta, el equipo de Los Polvorines inicia una nueva etapa con expectativas renovadas tras un 2025 turbulento. La continuidad de Gustavo “Sapo” Coleoni, una referencia histórica del ascenso argentino, forma parte de un proyecto que prioriza la experiencia y la construcción colectiva por encima de las incorporaciones de alto perfil. El objetivo es claro: consolidar una base competitiva en la Primera Nacional que permita pelear por el ansiado salto a la máxima categoría.
Probables formaciones
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba, Lucas Rodríguez; Alan Sosa, Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón; Junior Arias y Nicolás Cordero. DT: Guillermo Farré.
San Miguel: Juan Manuel Lungarzo; Lucio Pérez, Dixon Rentería, Facundo Cardozo, Alexis Cruz; Felipe Coronel, Iván Ramírez, Daniel Juárez; Máximo Oses, Bruno Nasta y Lucas Delgado. DT: Gustavo Coleoni.
Cómo ver en vivo Aldosivi - San Miguel por Copa Argentina
El partido podrá verse EN VIVO por TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play y Direc TV Go desde las 17:00 horas de Argentina.
