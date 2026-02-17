Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. San Miguel

En la vereda opuesta, el equipo de Los Polvorines inicia una nueva etapa con expectativas renovadas tras un 2025 turbulento. La continuidad de Gustavo “Sapo” Coleoni, una referencia histórica del ascenso argentino, forma parte de un proyecto que prioriza la experiencia y la construcción colectiva por encima de las incorporaciones de alto perfil. El objetivo es claro: consolidar una base competitiva en la Primera Nacional que permita pelear por el ansiado salto a la máxima categoría.