Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Claypole
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Claypole por Copa Argentina.
Tigre y Claypole se medirán este martes desde las 19:30 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El conjunto de Victoria llega como uno de los equipos más destacados del torneo local y buscará confirmar su favoritismo frente al Tambero, que intentará dar la sorpresa.
El Matador atraviesa un arranque de temporada casi perfecto en el Torneo Apertura. Con 13 puntos, lidera la Zona B gracias a cuatro victorias y un empate. El equipo dirigido por Diego Dabove comenzó con un triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, luego igualó frente a Belgrano y posteriormente encadenó tres victorias consecutivas ante Racing, River y Aldosivi. Con este presente alentador, el objetivo inmediato será avanzar de fase y meterse en la instancia donde ya aguarda Independiente Rivadavia de Mendoza.
En contraste, Claypole llegará al duelo sin rodaje oficial en la temporada, ya que la Primera C todavía no comenzó su calendario competitivo. El Tambero debutará el próximo sábado 21 de febrero frente a Cañuelas en condición de visitante, por lo que el cruce copero representará su primera presentación oficial del año y una oportunidad ideal para medir fuerzas ante un rival de mayor categoría.
Probables formaciones
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
Claypole: Joaquín Cabrera; Jonathan Benítez, Rodrigo Campanelli, Mario Godoy, Farid Jasni, Federico Cruz; Rodrigo Ortiz, Sergio Alfonzo, Sergio Acosta, Axel Paiva; Leonel Llodrá. DT: Roque Drago.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Claypole por Copa Argentina
El partido podrá verse EN VIVO por TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play y Direc TV Go desde las 19:30 horas de Argentina.
