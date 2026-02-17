Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Claypole

El Matador atraviesa un arranque de temporada casi perfecto en el Torneo Apertura. Con 13 puntos, lidera la Zona B gracias a cuatro victorias y un empate. El equipo dirigido por Diego Dabove comenzó con un triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, luego igualó frente a Belgrano y posteriormente encadenó tres victorias consecutivas ante Racing, River y Aldosivi. Con este presente alentador, el objetivo inmediato será avanzar de fase y meterse en la instancia donde ya aguarda Independiente Rivadavia de Mendoza.