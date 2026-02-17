Tigre venció 2-0 a Claypole en Morón y avanzó en la Copa Argentina
El "Matador" ratificó su gran momento y en el Nuevo Francisco Urbano derrotó al humilde conjunto del ascenso para meterse en la próxima ronda.
Tigre se impuso 2-0 este martes ante Claypole en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.
El conjunto de Victoria llegaba como uno de los equipos más destacados del torneo local y pudo confirmar su favoritismo frente al Tambero, que no pudo dar la sorpresa. De todos modos, tuvo que esperar hasta el complemento para gritar: primero fue Arias, de cabeza; y luego David Romero, ya en tiempo agregado.
El Matador atraviesa un arranque de temporada casi perfecto en el Torneo Apertura. Con 13 puntos, lidera la Zona B gracias a cuatro victorias y un empate. El equipo dirigido por Diego Dabove comenzó con un triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, luego igualó frente a Belgrano y posteriormente encadenó tres victorias consecutivas ante Racing, River y Aldosivi.
En contraste, Claypole llegó al duelo sin rodaje oficial en la temporada, ya que la Primera C todavía no comenzó su calendario competitivo. El Tambero debuta el próximo sábado 21 de febrero frente a Cañuelas en condición de visitante, por lo que el cruce copero representaba su primera presentación oficial del año.
Formaciones de Tigre vs. Claypole por la Copa Argentina
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
Claypole: Joaquín Cabrera; Jonathan Benítez, Rodrigo Campanelli, Mario Godoy, Farid Jasni, Federico Cruz; Rodrigo Ortiz, Sergio Alfonzo, Sergio Acosta, Axel Paiva; Leonel Llodrá. DT: Roque Drago.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Claypole por Copa Argentina
El partido podrá verse EN VIVO por TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play y Direc TV Go desde las 19:30 horas de Argentina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario