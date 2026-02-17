Reforma Laboral: los 10 puntos claves que van a complicar los salarios según el análisis de Rosalía Costantino

1. Paritarias por empresa: Se elimina la referencia general. A partir de ahora, cada empleador podrá fijar su propio salario mínimo, el básico y establecer condiciones particulares de contratación.

2. Salario dinámico: Los ingresos ya no se actualizarán por inflación. En su lugar, habrá un salario básico estipulado más un "plus" atado a la productividad o eficacia; si no se cumplen los objetivos fijados por la compañía, el sueldo caerá.

3. Fin de la ultraactividad: De acá a un año caerán todos los convenios colectivos vigentes, los cuales ya no se renovarán de forma automática.

4. Eliminación de las horas extras: Ya no se pagará el excedente horario. Se creará un "banco de horas" donde el tiempo extra trabajado a pedido del empleador será compensado posteriormente con francos o días libres.

5. Flexibilización de vacaciones: Los empleadores ya no estarán obligados a otorgar el descanso en la temporada de octubre a abril, pudiendo disponer las vacaciones a lo largo de todo el año.

6. Descuentos por enfermedad: Se avala el descuento salarial por los días tomados bajo licencia por enfermedad o accidente, con la única excepción de que se trate de un cuadro degenerativo, terminal o muy grave.

7. Monotributo encubierto legalizado: La reforma vuelve legal la figura del trabajador en relación de dependencia "en negro" que asiste a cumplir horario fijo toda la semana pero factura como monotributista.

8. Ajuste en las jubilaciones: Los empleadores deberán aportar entre el 1% y el 2,5% a un fondo financiero para indemnizaciones. Sin embargo, ese dinero no es un extra, sino que se descontará directamente de los aportes jubilatorios del trabajador.

9. Restricción al derecho a huelga: Hacer un paro será prácticamente imposible en la mayoría de los sectores económicos, ya que la ley exige garantizar una guardia operativa obligatoria de entre el 50% y el 75% del personal durante la protesta.