Reforma Laboral: los 10 puntos claves que van a complicar los salarios según el análisis de Rosalía Costantino
La periodista de C5N, ganadora del premio Martín Fierro, detalló los artículos de la Reforma Laboral que precarizan tus condiciones de trabajo hoy.
La reciente Reforma Laboral impulsada por el Gobierno generó un fuerte impacto y múltiples dudas sobre el futuro de las condiciones de trabajo y los salarios. Para arrojar luz sobre la letra chica de la normativa, la periodista Rosalía Costantino —premio Martín Fierro por su especialización en economía en C5N— realizó un desglose de las modificaciones que afectarán a los trabajadores.
Los 10 puntos críticos de la Reforma Laboral
A través de un contundente análisis, Costantino advirtió que la nueva ley busca centralmente reducir el costo empresarial y nivela los derechos laborales hacia abajo.
Los diez puntos claves que detalló la especialista son:
1. Paritarias por empresa: Se elimina la referencia general. A partir de ahora, cada empleador podrá fijar su propio salario mínimo, el básico y establecer condiciones particulares de contratación.
2. Salario dinámico: Los ingresos ya no se actualizarán por inflación. En su lugar, habrá un salario básico estipulado más un "plus" atado a la productividad o eficacia; si no se cumplen los objetivos fijados por la compañía, el sueldo caerá.
3. Fin de la ultraactividad: De acá a un año caerán todos los convenios colectivos vigentes, los cuales ya no se renovarán de forma automática.
4. Eliminación de las horas extras: Ya no se pagará el excedente horario. Se creará un "banco de horas" donde el tiempo extra trabajado a pedido del empleador será compensado posteriormente con francos o días libres.
5. Flexibilización de vacaciones: Los empleadores ya no estarán obligados a otorgar el descanso en la temporada de octubre a abril, pudiendo disponer las vacaciones a lo largo de todo el año.
6. Descuentos por enfermedad: Se avala el descuento salarial por los días tomados bajo licencia por enfermedad o accidente, con la única excepción de que se trate de un cuadro degenerativo, terminal o muy grave.
7. Monotributo encubierto legalizado: La reforma vuelve legal la figura del trabajador en relación de dependencia "en negro" que asiste a cumplir horario fijo toda la semana pero factura como monotributista.
8. Ajuste en las jubilaciones: Los empleadores deberán aportar entre el 1% y el 2,5% a un fondo financiero para indemnizaciones. Sin embargo, ese dinero no es un extra, sino que se descontará directamente de los aportes jubilatorios del trabajador.
9. Restricción al derecho a huelga: Hacer un paro será prácticamente imposible en la mayoría de los sectores económicos, ya que la ley exige garantizar una guardia operativa obligatoria de entre el 50% y el 75% del personal durante la protesta.
10. Pérdida general de derechos: Además de eliminar la ley de Home Office, la normativa omite actualizar las licencias por paternidad, no regula la maternidad para las mujeres monotributistas y rechaza de plano cualquier reducción en la jornada de horas de trabajo.
¿Cómo sigue el camino de la Reforma Laboral?
IMPORTANTE: ¿Qué pasa si la Reforma Laboral aprobada en el Senado tiene cambios antes de debatirse en Diputados?
Si los legisladores en comisión deciden alterar el texto original enviado por la Cámara alta, están obligados a emitir un nuevo dictamen con modificaciones.
Actualmente, el oficialismo se encuentra en plenas negociaciones con los bloques denominados "dialoguistas" para pulir puntos específicos de la norma. Entre los temas más calientes de este debate se encuentran el régimen de licencias médicas y la habilitación del pago de sueldos mediante billeteras virtuales.
