Sueño exportador: Alpha 54, la nueva escudería argentina que busca conquistar la F4 Italiana

Alpha 54 Racing Fórmula 4 Italiana

Gregorio Mandrini, director técnico de la escudería, calificó la jornada como un "sueño hecho realidad" tras meses de trabajo silencioso evaluando talentos. El equipo funcionará como una estructura binacional con profesionales argentinos radicados en Italia, permitiendo que los pilotos se sientan "como en casa" mientras compiten al más alto nivel.

Con contratos iniciales por un año y opción a renovación, Alpha 54 Racing se posiciona como el eje central de un proceso que busca que los 23 años que pasaron sin argentinos en la Fórmula 1 sean solo un mal recuerdo del pasado.

Alpha 54 Racing Fórmula 4 Italiana 1