Sueño exportador: Alpha 54, la nueva escudería argentina que busca conquistar la F4 Italiana
Con el apoyo del ACA e YPF, el equipo fundado por mecánicos con experiencia en Fórmula 1 presentó a sus pilotos. Federico Díaz Quaglia y Thiago Palotini serán los encargados.
El rugido de los motores argentinos volverá a sentirse con fuerza en el Viejo Continente. La escudería Alpha 54 Racing realizó su presentación oficial en el histórico edificio del Automóvil Club Argentino (ACA), confirmando su participación en la prestigiosa Fórmula 4 Italiana.
El proyecto, liderado por los cordobeses Nicolás Bianco y Gregorio Mandrini -ambos con pasado técnico en la estructura Racing Bulls de la Fórmula 1-, no solo busca competir, sino establecer una base sólida para que las jóvenes promesas nacionales den el salto hacia las grandes ligas del deporte motor. Este lanzamiento representa un hito institucional: es la primera vez en más de cincuenta años que el ACA coloca su nombre y sus colores en un equipo de formación en Europa.
Para encontrar un antecedente similar, hay que remontarse a la década de 1970, cuando la entidad acompañó la proyección de figuras de la talla de Carlos Alberto Reutemann y Benedicto Caldarella en la Fórmula 2 europea. Hoy, con el respaldo estratégico de YPF, la meta es clara: facilitar la adaptación de los pilotos locales reduciendo las barreras culturales e idiomáticas.
Alpha 54, el representante argentino en la F4 Italiana
Los protagonistas al volante son dos jóvenes con un futuro inmenso. El necochense Thiago Palotini, de apenas 15 años, llega precedido por una exitosa carrera en el karting internacional y el título de la Copa Rotax Junior Max en Ecuador.
Por su parte, el monteboyense Federico Díaz Quaglia, de 17 años, cuenta con rodaje en la Fórmula 4 Brasileña y en certámenes de alta exigencia en Estados Unidos. Ambos debutarán el próximo 10 de mayo en el circuito de Misano, con la ambición de meterse rápidamente en el "top 10" de una de las categorías más competitivas y difíciles del mundo.
Gregorio Mandrini, director técnico de la escudería, calificó la jornada como un "sueño hecho realidad" tras meses de trabajo silencioso evaluando talentos. El equipo funcionará como una estructura binacional con profesionales argentinos radicados en Italia, permitiendo que los pilotos se sientan "como en casa" mientras compiten al más alto nivel.
Con contratos iniciales por un año y opción a renovación, Alpha 54 Racing se posiciona como el eje central de un proceso que busca que los 23 años que pasaron sin argentinos en la Fórmula 1 sean solo un mal recuerdo del pasado.
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