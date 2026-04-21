Quién es Rossana Almeyda, la mujer señalada como nueva novia de Marcelo Tinelli

Según contaron en el programa Puro Show (El Trece), el periodista estaría iniciando un nuevo romance. "El nuevo romance es Marcelo Tinelli con una chica que se llama Rossana Almeyda; es argentina, pero ahora vive en Miami. Fue modelo y estudió varias carreras”, comentó Pocchi.

En esa misma línea, sumaron detalles que alimentan las versiones: “El otro día se los vio juntos en el recital de Ricky Martin y también estuvo en el cumpleaños de Lolo”, señalaron, en referencia a encuentros donde la mujer ya habría compartido momentos con el entorno familiar del conductor.

Por otro lado, Angie Balbiani aportó información sobre el vínculo de Almeyda con el círculo cercano: “Yo la conozco, estuve en su casa. Es una divina, es amiga de Pampita”. De esta manera, remarcaron la cercanía entre ambas, un dato que refuerza la versión de cómo se habría dado el acercamiento.

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