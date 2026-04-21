Quién es Rossana Almeyda, la mujer señalada como nueva novia de Marcelo Tinelli
Argentina, exmodelo y con un pasado ligado a Chile: su nombre comenzó a sonar con fuerza tras ser vinculada sentimentalmente al conductor.
El nombre de Rossana Almeyda comenzó a instalarse en la agenda mediática luego de que surgieran versiones que la relacionan amorosamente con Marcelo Tinelli. Con un perfil bajo pero un recorrido diverso, su historia personal suma varios capítulos fuera de la Argentina.
De origen argentino, Almeyda trabajó como modelo y también se formó en distintas disciplinas. Durante varios años vivió en Chile, donde formó una familia junto al empresario Pepo Daire, hoy pareja de Cecilia Bolocco. Según trascendió en el programa Puro Show , la ruptura habría sido compleja y derivó en un litigio judicial por bienes.
En paralelo, desde Intrusos, Rodrigo Lussich y Marcela Tauro aportaron detalles sobre cómo se habría dado el acercamiento con el conductor. “Se la presentó. Es amiga de Pampita”, comentaron, marcando el rol de Pampita como nexo entre ambos.
En ese mismo contexto, también señalaron que la historia anterior de Tinelli con Milett Figueroa habría tenido un final “bastante mal”, lo que suma contexto a este nuevo capítulo que empieza a tomar forma en su vida personal.
Pampita habría tenido un rol clave en el acercamiento entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda
En medio de este nuevo capítulo personal, Marcelo Tinelli estaría comenzando una relación con una mujer ligada al ambiente artístico, con quien habría conectado a través de Pampita. La noticia empezó a circular con más intensidad luego de que el propio conductor revelara que su historia con Milett Figueroa llegó a su fin en marzo.
Según contaron en el programa Puro Show (El Trece), el periodista estaría iniciando un nuevo romance. "El nuevo romance es Marcelo Tinelli con una chica que se llama Rossana Almeyda; es argentina, pero ahora vive en Miami. Fue modelo y estudió varias carreras”, comentó Pocchi.
En esa misma línea, sumaron detalles que alimentan las versiones: “El otro día se los vio juntos en el recital de Ricky Martin y también estuvo en el cumpleaños de Lolo”, señalaron, en referencia a encuentros donde la mujer ya habría compartido momentos con el entorno familiar del conductor.
Por otro lado, Angie Balbiani aportó información sobre el vínculo de Almeyda con el círculo cercano: “Yo la conozco, estuve en su casa. Es una divina, es amiga de Pampita”. De esta manera, remarcaron la cercanía entre ambas, un dato que refuerza la versión de cómo se habría dado el acercamiento.
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