Aumenta la morosidad bancaria: 6 de cada 10 hogares argentinos registran deudas

Préstamos personales: 1 de cada 8 pesos prestados está en mora.

Tarjetas de crédito: Registran un 11% de irregularidad.

Consumos básicos: Se disparó el impago en servicios (5,4%), expensas (4,9%) y cuotas educativas (3,1%).

Agotamiento de la "red de solidaridad"

El estudio revela que las familias ya no pueden recurrir a su entorno cercano para paliar la crisis. Los préstamos entre familiares y amigos cayeron del 35,4% al 15,9% dentro del stock de deuda informal. Este derrumbe sugiere que el círculo íntimo de los deudores también se ha quedado sin capacidad de ahorro o asistencia, obligando a los hogares a buscar alternativas de financiamiento más costosas o, directamente, a caer en la cesación de pagos.

El factor tasa de interés

Damián Di Pace, director de Focus Market, señaló que la baja en las tasas de interés es una herramienta clave, pero no la única solución:

"Una reducción del costo del crédito alivia la carga y mejora la capacidad de pago, especialmente en sectores medios y bajos. Sin embargo, para que la mora se modere de forma sostenida, este alivio debe estar acompañado por estabilidad macroeconómica y una recuperación real de los ingresos".

La vulnerabilidad actual queda expuesta en la categoría de "otros préstamos" (productos de menor monto), donde casi un tercio de la cartera (31,9%) ya se encuentra en situación irregular, reflejando la asfixia de los presupuestos familiares frente a precios que siguen presionando los salarios.