Rosario Central vs. Talleres por el Torneo Clausura: resultado en vivo
Este domingo, desde las 19, el Gigante de Arroyito será el escenario del cruce entre el Canalla y la T, que no atraviesa un buen momento. Los detalles.
El Gigante de Arroyito abre sus puertas para el choque entre Rosario Central y Talleres por el Torneo Clausura, que se llevará a cabo este domingo, desde las 19.
Ambos equipos atraviesan realidades complejas y necesitan un triunfo para mejorar su situación en el campeonato.
Desde la llegada de Ángel Di María, el equipo rosarino se mantiene invicto, pero no logra despegar: solo ha ganado dos partidos. El Canalla busca una victoria que lo afiance tanto en la zona de clasificación a los playoffs como en los puestos de acceso a la próxima Copa Libertadores. Para este encuentro, no contarán con Alejo Véliz, quien sufrió una lesión en el hombro derecho en el partido anterior contra Boca.
Por otro lado, Talleres, dirigido por Carlos Tevez, vive un presente más que delicado. El empate 0-0 contra Tigre le permitió salir de la zona de descenso por un solo punto, ubicándose por encima de Aldosivi y San Martín de San Juan.
Sin embargo, la preocupación principal de la "T" es su sequía goleadora, ya que no ha logrado marcar en sus últimos seis partidos. La crisis del club cordobés es tal que incluso recurrieron a una "limpieza energética" en el Estadio Mario Alberto Kempes, luego de sospechar de una brujería del equipo de Instituto.
Formaciones del encuentro
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Víctor Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Diego Ortegoza y Rúben Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.
Rosario Central vs. Talleres: datos del partido
- Hora: 19
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Adrián Franklin
- Estadio: Gigante de Arroyito
