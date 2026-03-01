Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos vs. Barracas Central por el Torneo Apertura.
Este domingo a las 19:15, el Estadio Diego Armando Maradona será el escenario de un choque crucial por la octava fecha del Apertura 2026. Argentinos Juniors recibe a Barracas Central en un contexto donde los puntos en juego valen mucho más que una simple posición en la tabla.
Para el equipo de Nico Diez, el parate de dos semanas por el calendario no trajo paz, sino introspección. Tras la dolorosa eliminación por penales ante Barcelona de Guayaquil y el traspié previo en Copa Argentina frente a Midland, el conjunto de La Paternal se ha quedado sin margen de error.
Sin frentes internacionales ni copas nacionales, el Apertura es la única vía para salvar un año golpeado en lo anímico y lo financiero. Cabe señalar que el regreso al "Damón" se presenta como la oportunidad ideal para sanar heridas ante su gente.
Por su parte, la realidad en Olavarría y Luna es diametralmente opuesta. El "Guapo" llega con el pecho inflado tras dar el golpe de la fecha anterior, donde le quitó el invicto a Tigre en Victoria.
La continuidad del entrenador quedó sellada tras disiparse los rumores que lo vinculaban con Boca Juniors, devolviendo la calma institucional al plantel. Con la mira puesta en los playoffs de la Zona B, el equipo busca emular o incluso superar la histórica performance del Clausura pasado.
Formaciones del encuentro
Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Leandro Fernández. DT: Nicolás Diez.
Barracas: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.
Argentinos Juniors vs. Barracas Central: datos del partido
- Hora: 19.15
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Fernando Echenique
- Estadio: Diego Armando Maradona
